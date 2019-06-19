Рианна кардинально сменила имидж: фото

Эпатажная певица удивила новой прической

Рианна Фото: Getty Images

Известная певица Рианна, которая считается самой богатой певицей в мире, удивила необычным образом на открытии pop-up магазина собственного бренда Fenty.

Финансовое состояние Рианны оценивают в 600 млн долларов. Детали в видео:

Самая богатая певица мира решила кардинально сменить имидж. Американская звезда заплела себе длинные афроамериканские косички. Кроме этого, для светского мероприятия в Нью-Йорке Рианна надела атласное мини-платье цвета фуксии и подобрала открытые босоножки в тон наряду. Из украшений знаменитость предпочла цветные массивные серьги. А самым ярким акцентом в ее образе стали насыщенно-голубые ногти.

Певица Рианна в новом образе Фото: Getty Images

Отметим, Рианна создала дебютную коллекцию Fenty в сотрудничестве с компанией LVMH. Купить одежду от звезды желающие смогут с 19 по 30 июня в магазине The Webster. К примеру, цена на футболку составлятет от 200 до 250 долларов.

Напомним, что меньше, чем за год Рианне удалось заработать 37,5 млн долларов. Основную часть дохода ей теперь приносит недавнее сотрудничество с компанией Moet Hennessy Louis Vuitton.

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