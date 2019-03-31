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Рианна подразнила сеть соблазнительными снимками в белье

Певица снова прорекламировала свою марку белья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Рианна судится с отцом. Фото: instagram.com/badgalriri
Рианна судится с отцом.
Фото: instagram.com/badgalriri

Знаменитая певица Рианна снова порадовала интернет-аудиторию горячими фото в белье. Ранее певица уже публиковала снимки из пикантной фотосессии, на этот раз артистка разместила два фото из новой фотосессии. Рианна рекламирует нижнее белье из собственной линии Savage X Fenty By Rihanna.

Пикантности снимку придало полупрозрачное белье Рианны. Новая линейка выходит 1 апреля. Певица не может дождаться этого момента, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram.

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Поклонники остались в восторге от новых снимков Рианны, а также от ее аппетитных форм. Многие призвали артистку сохранить такую фигуру и не обращать внимание на хейтеров, которые советуют Рианне похудеть.

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна, презентовавшая не так давно новую коллекцию нижнего белья своего собственного бренда, была замечена минувшей ночью по дороге на свидание. Папарацци запечатлели барбадосскую звезду на одной из улиц Манхэттена. Она торопилась на встречу в ресторан японской кухни под названием Kappo Masa.По такому случаю Рианна примерила соответствующий звезде образ – легкое шелковое платье серебристого оттенка с очень глубоким декольте, поверх которого было надето свободное пальто цвета топленого молока. 

Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:

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рианна фигура белье
Источник: Сегодня
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