Рианна пришла на Met Gala-2018 в головном уборе, как у Папы Римского

Певица надела роскошный наряд от Maison Margiela

Рианна на Met Gala-2018. Фото: AFP

Бал Института костюма или Met Gala — масштабное событие в модной жизни Нью-Йорка. Мероприятие проводится с 1948 года, когда и был основан Институт костюма.

Темой этого года стала "Божественные тела: мода и католическое воображение", поэтому многие знаменитости пытались подобрать наряд таким образом, чтобы соответствовать тематике вечера.

Знаменитая певица Рианна прибыла в Метрополитен-музей, где проходило мероприятие, в шикарном наряде от Maison Margiela by John Galliano. Наряд певицы состоял из мини-платья и жакета. На голове у Рианны красовался головной убор, похожий на митру Папы Римского.

Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP Рианна на Met Gala-2018 Фото: AFP 1/11

Напомним, 30-летняя актриса Блейк Лайвли пришла на Met Gala 2018 в роскошном багровом платье от Versace. Известно, что для создания наряда понадобилось 600 часов работы. Платье расшито изумрудами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

Также мы писали о том, что модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер нечасто посещают светские мероприятия вместе. На Met Gala Ирина и Брэдли появились вместе.

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