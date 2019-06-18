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Рианна рассказала, когда выйдет замуж и родит ребенка

Певица призналась, что много времени уделяет себе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30

Известная певица Рианна, которая считается самой богатой певицей в мире, по слухам, встречается с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Недавно Рианна дала интервью для Interview Magazine, в котором рассказала о своих планах: свадьбе, детях и психическом здоровье.

Так, Рианна подтвердила, что влюблена. Что касается, то певица сказала: "Только Бог это знает. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, не так ли?" На счет детей артистка дала более понятный ответ: "Хочу этого больше всего на свете".

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Стоит отметить, что артистка уделяет много времени себе. Только в последние несколько лет Рианна поняла, как важно уделять время себе, ведь от этого зависит психическое здоровье. "Если вы не счастливы, вы не будете счастливы, даже делая то, что вам нравится. Я не хочу, чтобы работа превращалась в рутину. Я переключаюсь, просто выходя на прогулку или отправляясь в продуктовый магазин. У меня начались новые отношения, и это важно для меня. Я поняла, что мне нужно уделить время этой части своей жизни. Так же, как я вовлечена в свой бизнес, мне нужно посвятить себя и отношениям. В моем ежедневнике теперь есть дни, отмеченные буквой "P", это те дни, которые я посвящаю личной жизни", – отметила певица.

Напомним, летом 2018 года стало известно, что Рианна рассталась со своим бойфрендом – арабским миллиардером Хассаном Джамилем. Однако недавно певица была вновь замечена в компании бывшего возлюбленного саудовского миллиардера Хассана Джамиля. Западные СМИ пишут, что пара побывала на свидании в ресторане.

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Источник: Сегодня
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