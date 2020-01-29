Рианна завела роман с известным рэпром

Певица была замечена в обществе A$AP Rocky

Рианна с рэпером A$AP Rocky Фото: Getty Images

Недавно стало известно о том, что после трех лет отношений певица Рианна рассталась со своим возлюбленным – саудовским бизнесменом Хассаном Джамилем. Теперь же в СМИ появилась информация, что мировая знаменитость закрутила роман с известным рэпером – A$AP Rocky.

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По информации The Sun, 31-летних звезд видели вместе в неформальной обстановке – на благотворительном концерте в Нью-Йорке, после чего артисты провели вместе ночь в отеле.

"Они действительно наслаждаются компанией друг друга. И хотя Рианна пока не спешит заявлять миру о новом возможном любовнике, их роман развивается стремительно, и это ей доставляет настоящее удовольствие. Между ними все достаточно просто. Она не думает, есть ли у них с Рокки будущее. Она – новоиспеченная одинокая женщина, которая развлекается", – рассказал инсайдер.

Отметим, что 2 декабря Рианна прибыла на премию The Fashion Awards 2019 в компании рэпера, но тогда они довольно сдержанно вели себя по отношению друг к другу.

Напомним также, что недавно Рианна кардинально сменила имидж. В Сети появились фото, на которых Рианна предстала с новой прической. В неожиданном образе певица появилась на открытии pop-up магазина собственного бренда Fenty.

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