Ричард Гир назвал ребенка в честь супруги – СМИ

Стали известны имя и пол ребенка Ричарда Гира и Алехандры Силвы

Ричард Гир и Алехандра Силва Фото: instagram.com/alejandragere

Недавно в сети появилась информация о том, что 69-летний Ричард Гир стал отцом во второй раз, но пока актер с 35-летней супругой Алехандрой данный факт не подтвердили. Теперь стали известны имя и пол ребенка звездной пары.

Так, все то же испанское издание Hola!, сообщившее новость о пополнении в семействе Гира, утверждает, что у пары родился сын. Кроме того, известно, что мальчику дали имя Александр – в честь его мамы Алехандры Силвы.

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Жена Ричарда Гира – Алехандра Силва Фото: instagram.com/alejandragere

Отметим, ни Ричард Гир, ни Алехандра Силва пока не комментируют информацию о появлении ребенка.

Недавно также стало известно имя сына Регины Тодоренко и Влада Топалова. Мальчику дали довольно распространенное имя.

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