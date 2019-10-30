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Рики Мартин со своим мужем в четвертый раз стали родителями: фото

Певец поделился снимком новорожденного сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Рики Мартин
Рики Мартин
Фото: Getty Images

Популярный певец Рики Мартин, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, снова поделился радостным событием – их семья с мужем Джованом Йосефом стала больше. Суррогатная мать родила звезде сына. Для 47-летнего Мартина это уже четвертый ребенок, а вот для 35-летнего Джвана – второй.

Рики Мартин сменил шоу-бизнес на семью. Все подробности в видео:

Своим счастьем родители поделились на Instagram-страницах. Публикации Мартин и Йосеф сопроводили снимком, на котором позируют с новорожденным сыном.

Рики Мартин с мужем Джованом Йосефом и новорожденным сыном
Рики Мартин с мужем Джованом Йосефом и новорожденным сыном
Фото: instagram.com/ricky_martin

"Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф", – написал счастливый звездный отец Рики Мартин.

Стоит добавить, что Рики Мартин и Джован Йозеф воспитывают также близнецов Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году. Люсия стала их первым совместным ребенком.

Отметим, что у Рики Мартина в 2008 году при помощи суррогатной матери родились сыновья, близнецы Маттео и Валентино. С художником Джованом Йосзфом певец стал встречаться в 2016 году, в ноябре того же года пара объявила о помолвке. Официально брак влюбленные заключили в январе 2018 года.

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