Рики Мартин со своим мужем ждет пополнения в семье

Популярный певец в четвертый раз станет отцом

Рики Мартин Фото: Getty Images

Популярный певец Рики Мартин, который в конце прошлого года в третий раз стал отцом, снова ждет пополнения в семье. Вместе со своим официальным мужем Джованом Йосефом певец снова обратился к услугам суррогатной матери.

Рики Мартин сменил шоу-бизнес на семью. Все подробности в видео:

По информации издания The Hollywood Reporter, Рики Мартин во время торжественного ужина Human Rights Campaign в Вашингтоне поделился с поклонниками радостной новостью. Также исполнитель добавил, что очень любит свою семью, которая его мотивирует к достижениям новых целей.

"Моя семья здесь. Мой муж Джован, мои близнецы Валентино и Маттео. Я люблю вас всем сердцем: вы моя сила, мое вдохновение и мотивация, чтобы заниматься тем, что я делаю. Вы сами лучше! И я очень люблю свою дочь Люсию, она свет моей жизни. И, кстати, у меня есть новости. Мы беременные. Мы ждем рождения еще одного ребенка. Я люблю большие семьи", – заявил Мартин, получая награду за вклад в защиту прав нетрадиционных пар и семей.

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Стоит добавить, что Рики Мартин и Джован Йозеф воспитывают также близнецов Маттео и Валентино, которые родились в 2008 году. Люсия стала их первым совместным ребенком.

Отметим, что у Рики Мартина в 2008 году при помощи суррогатной матери родились сыновья, близнецы Маттео и Валентино. С художником Джованом Йосзфом певец стал встречаться в 2016 году, в ноябре того же года пара объявила о помолвке. Официально брак влюбленные заключили в январе 2018 года.

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