Риз Уизерспун почистила свою звезду на "Аллее славы" – забавное видео

Вчера, 15:24

Актриса решила привести в порядок звезду с помощью салфетки

Риз Уизерспун. Фото: AFP
Риз Уизерспун. Фото: AFP

Забавное видео 41-летняя Риз Уизерспун опубликовала у себя в Instagram-историях. Известная актриса решила почистить собственную звезду на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде с помощью салфетки.

"Теперь то ты выглядишь замечательно, девочка. Не позволяй людям топтаться по тебе на улице. Ты королева", – говорит Риз на видео.

Также Уизерспун разместила в Instagram фото, на котором она сидит рядом со своей звездой, забавно подписав снимок: "Когда случайно столкнулся с другом на улице".

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Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Свою звезду на "Алее славы"  Риз получила в 2010 году. К слову, прорывом для актрисы стала роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", принёсшая актрисе номинацию на премию "Золотой глобус". 

Напомним, стали известны детали сюжета нового сезона сериала "Большая маленькая ложь", в котором Риз Уизерспун сыграла одну из главных ролей. Также стало известно, кто займет режиссерское кресло и полный актерский состав. Шейлин Вудли и Зои Кравиц снимутся в продолжении популярного сериала.  Ну а главным "новичком" актерского состава во втором сезоне станет оскароносная Мерил Стрип.

 
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