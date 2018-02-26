Риз Уизерспун почистила свою звезду на "Аллее славы" – забавное видео
Актриса решила привести в порядок звезду с помощью салфетки
Забавное видео 41-летняя Риз Уизерспун опубликовала у себя в Instagram-историях. Известная актриса решила почистить собственную звезду на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде с помощью салфетки.
"Теперь то ты выглядишь замечательно, девочка. Не позволяй людям топтаться по тебе на улице. Ты королева", – говорит Риз на видео.
Также Уизерспун разместила в Instagram фото, на котором она сидит рядом со своей звездой, забавно подписав снимок: "Когда случайно столкнулся с другом на улице".
Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Свою звезду на "Алее славы" Риз получила в 2010 году. К слову, прорывом для актрисы стала роль Элль Вудс в комедии "Блондинка в законе", принёсшая актрисе номинацию на премию "Золотой глобус".
Напомним, стали известны детали сюжета нового сезона сериала "Большая маленькая ложь", в котором Риз Уизерспун сыграла одну из главных ролей. Также стало известно, кто займет режиссерское кресло и полный актерский состав. Шейлин Вудли и Зои Кравиц снимутся в продолжении популярного сериала. Ну а главным "новичком" актерского состава во втором сезоне станет оскароносная Мерил Стрип.
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