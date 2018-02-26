Риз Уизерспун почистила свою звезду на "Аллее славы" – забавное видео

Забавное видео 41-летняя Риз Уизерспун опубликовала у себя в Instagram-историях. Известная актриса решила почистить собственную звезду на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде с помощью салфетки.

"Теперь то ты выглядишь замечательно, девочка. Не позволяй людям топтаться по тебе на улице. Ты королева", – говорит Риз на видео.

Также Уизерспун разместила в Instagram фото, на котором она сидит рядом со своей звездой, забавно подписав снимок: "Когда случайно столкнулся с другом на улице".