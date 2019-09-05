Риз Уизерспун вызвали в суд: что случилось
Голливудская актриса выступит в качестве свидетеля
Звезду фильма "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун, которая ранее удивила поклонников снимком с дочерью и мамой, вызвали в суд для дачи показаний по делу ее бывшего супруга Райана Филиппа. Отметим, что еще два года назад бывшая возлюбленная мужчины, модель Элси Хьюитт, публично обвинила его в жестоком избиении и подала на него в суд, требуя выплатить один миллион долларов моральной компенсации.
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Сам Райан обвинения отрицает, а его бывшая жена Риз Уизерспун была вызвана в суд. По данным издания The Blast, 15 октября актриса предстанет свидетелем в суде, где должна будет ответить на ряд вопросов о нападении на Хьюитт. Также актрису могут детально расспросить о том периоде, когда они с экс-супругом жили в браке.
"Они разведены, но поддерживают хорошие отношения и вместе воспитывают детей. Характер их брака, а также обстоятельства его расторжения могут быть использованы в этом судебном разбирательстве исключительно в надлежащих целях", – говорится в судебном заявлении.
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