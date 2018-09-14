Робби Уильямс рассказал о дочери, которую им с женой родила суррогатная мать

Артист также рассказал, как его дети относятся к младшей сестре

Робби Уильмс. Фото: instagram.com/robbiewilliams

Знаменитый британский певец Робби Уильямс впервые рассказал о своей дочери Коко, которую им с его супругой Айдой Филд родила суррогатная мать. Такая новость сильно удивила поклонников артиста.

"Коко – самый спокойный ребенок, которого я когда-либо видел", – рассказал он изданию Sun. "Это забавно, но когда у тебя рождается первый ребенок, ты стараешься вести себя как можно тише, дрожишь, придерживаешь дверь, когда кто-то идет. Когда появился третий – все стало проще: дети играют, собака лает, телевизор работает, а малыш спокойно себе спит", – говорит артист.

Робби также сказал, что его пятилетняя дочь и трехлетний сын в восторге от своей младшей сестры. Тедди (старшая дочь Робби –Ред.) постоянно хочет накормить малышку.

Отметим, что 44-летний Робби и его 39-летняя супруга Айда воспитывают двоих детей- 5-летнюю Теодору и 3-летнего Чарлтона.

Напомним, недавно у знаменитых британских актеров – Дэниела Крейга и его супруги Рэйчел Вайс родилась дочь. Первыми радостную новость узнали родные и друзья супругов. По их словам, "Дэниел и Рэйчел безумно рады появлению на свет их первого общего ребенка".