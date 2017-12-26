Робби Уильямс рассказал, за что всегда будет благодарен Камерон Диаз

Робби Уильямс и его супруга Айда Филд вместе уже больше десяти лет из которых семь женаты. Их отношения складывались не всегда просто и гладко. Во время недавнего выступления на шоу Lorraine Робби рассказал, что купидоном в их союзе выступила актриса Камерон Диаз.

По словам Робби, в какой-то момент, когда они с Айдой решили разойтись, и все указывало на то, что это окончательный разрыв, он отправился на встречу со своими приятельницами – Дрю Берримор и Камерон Диаз. В беседе Робби поведал о своей личной драме. Речь его была настолько пронзительной, что Камерон посоветовала ему не сдаваться и попробовать наладить отношения. "Все это звучит так, будто это еще не конец", – одной фразой Камерон направила Робби на верный путь, и он поехал к Айде, чтобы сделать ей предложение. На тот момент они встречались уже четыре года.

Некоторое время назад о роли Камерон в их отношениях рассказывала и сама Айда Филд. "Она нас помирила. Я не была тогда знакома с Кэмерон, и когда некоторое время спустя я случайно встретила ее в спортзале, хотела было выразить ей свою признательность, но постеснялась. Она была так увлечена работой на тренажере, что я не рискнула прервать ее тренировку. Так до сих пор и не поблагодарила ее за то, что она для нас сделала", – призналась в одном из интервью Айда.

Напомним, Камерон Диаз хочет усыновить ребенка. Ранее Камерон Диаз рассказала, почему она отошла от публичной жизни.