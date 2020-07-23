Роберт Паттинсон сделал предложение Сьюки Уотерхаус – СМИ

Актеры вместе уже два года

Знаменитый актер и звезда "Сумерок" Роберт Паттинсон, который в мае отпраздновал свое 34-летие, сделал предложение руки и сердца своей девушке, 28-летней модели и актрисе Сьюки Уотерхаус. Поклонники сделали такой вывод после публикации фотографий папарацци, которые засняли девушку актера с помолвочным кольцом на пальце. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Роберт Паттинсон Фото: Getty Images

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон попали в объективы папарацци во время прогулки в Лондоне. На пальце левой руки 28-летней модели было золотое кольцо. Согласно слухам, Роберт Паттинсон и Сьюки обручились в канун Рождества в декабре прошлого года.

Сьюки Уотерхаус Фото: Скриншот из Daily Mail

Сама пара не комментировала слухи о помолвке и не делала официальных заявлений.

Знаменитости встречаются уже два года. Ранее Сьюки Уотерхаус была в отношениях с актером Брэдли Купером. А у Роберта Паттинсона до этого был роман с певицей Талией Барнетт, известной как FKA twigs.

В своем Instagram Сьюки Уотерхаус не показывает личную жизнь, поэтому не публикует их совместные фото с Робертом.

INSTAGRAM

Ранее мы сообщали, что премьеру шпионского триллера "Довод", в котором сыграл Роберт Паттинсон, снова перенесли.

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