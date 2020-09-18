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Роберт Паттинсон вылечился от коронавируса и вернулся к съемкам в "Бэтмене" – СМИ

Сегодня, 14:00

Сам актер болезнь не комментирует

В начале сентября СМИ писали, что британский актер Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Из-за этого компания Warner Bros. приостановила съемки нового "Бэтмена", режиссера Мэтта Ривза.

И хотя сам Паттинсон официальных комментариев насчет болезни не давал, источник Variety утверждает, что именно Роберт был тем самым членом съемочной группы, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Актер Роберт Паттинсон
Актер Роберт Паттинсон
Фото: Getty Images

Сейчас, по данным инсайдеров, 34-летний Паттинсон вернулся к работе над картиной, где он играет главную роль. СМИ также сообщают, что на днях актера видели на улицах Лондона, где тот прогуливался со своей девушкой Сьюки Уотерхаус.

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По сюжету фильма "Бэтмен" Брюс Уэйн будет расследовать серию убийств, связанных с его семьей. В фильме появятся Пол Дано, Колин Фаррелл, Зои Кравиц и другие. Предположительно, кино выйдет на большие экраны в 2021 году.

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Напомним, в конце августа был опубликован первый тизер-трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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