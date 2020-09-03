Роберт Паттинсон заразился коронавирусом – СМИ

Теперь съемки нового "Бэтмена" могут затянуться из-за болезни актера

Голливудский актер Роберт Паттинсон, который сыграет "Бэтмена" в новой серии франшизы, заразился коронавирусом.

Как сообщает журнал "Vanity Fair" со ссылкой на источники, у актера подтвердился диагноз COVID-19. В связи с этим съемки супергеройского кино затягиваются.

Официально кинокомпания Warner Bros. не подтверждает болезнь актера главной роли. Однако подтверждает, что в съемочной группе обнаружили случай заболевания.

"Член съемочной группы "Бэтмена" заразился коронавирусом и был изолирован, согласно с существующими протоколами. Съемки временно приостановлены", – прокомментировали в компании.

Коронавирус во второй раз останавливает съемки новой части "Бэтмена" – в марте из-за всеобщего карантина создание ленты так же пришлось приостановить и вернуться к нему только после разрешения властей.

Напомним, в конце августа был опубликован первый тизер-трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли:

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