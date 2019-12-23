Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

Родители парня оказались моложе певицы

Мадонна Фото: Getty Images

Недавно в СМИ сообщили о том, что 61-летняя культовая певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцовщиком из своей команды. Теперь же родители Ахламалика Уильямса прокомментировали все слухи.

Подробнее о романе Мадонны с молодым танцором смотрите в сюжете:

По информации издания Mirror, Уильямс серьезно относится к отношениям с поп-королевой и даже успел познакомить ее со своими родителями, которые оказались моложе Мадонны. 55-летняя мать и 59-летний отец танцора не видят проблем из-за разницы в возрасте.

Также они рассказали, что во время знакомства мировая знаменитость пообещала им заботиться об Ахламалике.

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"Она сказала нам, что очень любит его и нам не о чем беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться. Я спросил его, как он к ней относится, и он сказал, что никогда не был счастливее. Мы оба большие поклонники Мадонны, но мы беспокоимся о нем и, конечно, мы не хотим, чтобы он пострадал. Но верим, что она останется с ним из-за его таланта. Как танцора, так и автора песен", – заявили родители парня.

Напомним, что недавно Мадонну и ее возлюбленного Ахламалика Уильямса заметили на отдыхе в Майами. Пара обнималась и держалась за руки.

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