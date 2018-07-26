Родившая в 55 лет Бриджит Нильсен рассказала правду о пятой беременности

Актриса объяснила, что прошла долгий и тяжелый путь

Бриджит Нильсен. Фото: instagram.com/realbrigittenielsen

55-летняя экс-супруга знаменитого голливудского актера Сильвестра Сталлоне, актриса Бриджит Нильсен призналась изданию People, что чувство снова стать мамой в возрасте 54 года (спустя пару недель после родов актрисе исполнилось 55. – Ред.) помогло ей ощутить себя "молодой" внутри, но реальность такова, что пятые роды прошли сложнее всех в связи с ее возрастом.

Бриджит в откровенном интервью рассказала, что более 10 лет пыталась зачать ребенка с помощью искусственного оплодотворения. Актриса заморозила свои яйцеклетки, когда ей было 40 лет. Бриджит призналась, что начала планировать будущую беременность после встречи с нынешним мужем – Маттиа Десси.

Бриджит Нильсен с мужем и дочерью Фото: people.com

"Это такая долгая дорога", – говорит Нильсен, которая объявила о своей беременности в аккаунтах Twitter и Instagram в мае. "Я хочу, чтобы женщины знали, что все возможно, но вы должны быть реалистами".

Не было гарантии, что план актрисы сработает. Врачи дали Нильсен невероятно тонкий шанс забеременеть, используя именно ее яйцеклетки – от 3 до 4%.

Актриса также отметила, что прошла "долгий и тяжелый путь". Кроме того, она объяснила, что такая процедура стоит довольно недешево.

Напомним, Бриджит Нильсен стала мамой в пятый раз в июне этого года.