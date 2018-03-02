Родственники звезды "Беверли-Хиллз" вызвали полицию из-за странного поведения актрисы

Сегодня, 10:40

Состояние Тори вызвало беспокойство у родных

Тори Спеллинг. Фото: Instagram
Тори Спеллинг. Фото: Instagram

1 марта офицеры полиции Лос-Анджелеса приехали в дом 44-летней Тори Спеллинг, после того, как кто-то из ее близких набрал номер участка и сообщил о неадекватном поведении актрисы.

Как пишет TMZ, звезда сериала "Район Беверли-Хиллз" была очень агрессивной. Состояние Тори вызвало беспокойство у родных, что и стало причиной звонка в полицию. Днем ранее в службу спасения звонила сама актриса, которой показалось, что неизвестный человек ворвался в ее дом. Впоследствии оказалось, что за злоумышленника она приняла своего мужа, 51-летнего Дина МакДермотта.

Полиция продолжает разбираться в инциденте, причиной которого мог стать нервный срыв или другие проблемы со здоровьем у Тори, сообщает TMZ.

Напомним, Спеллинг и МакДермотт живут в браке 12 лет и воспитывают пятерых детей, младшему из которых сегодня исполнился год.

Напомним, у Спеллинг кое-что было и с Джейсоном Пристли, исполнителем роли Брендона Уолша.
состояние, Тори Спеллинг, Беверли Хиллз

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