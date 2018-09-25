Роковая красотка: 48-летняя Ума Турман снялась в смелой фотосессии

Актриса снялась для журнала LOVE Magazine выпуска осень-зима 2018

Ума Турман. Фото: Getty

Актриса Ума Турман, которая весной отпраздновала свой День рождения, снялась для журнала LOVE Magazine выпуска осень-зима 2018.

Актриса всегда умела удивлять новым необычными ролями, а также образами на красных дорожках. На этот раз Ума позирует в нарядах, демонстрирующих свое декольте в откровенных нарядах.

Отметим, что журнал был посвящен 10-летнему юбилею глянца. В следующий раз премьера актрисы пройдет на большом экране. Звезду можно будет увидеть в фильме "Дом, который построил Джек", который уже успел заслужить скандальную славу. Драма Ларса фон Триера выйдет в прокат 6 декабря 2018.

Ума Турман. Фото: LOVE Magazine Ума Турман. Фото: LOVE Magazine Ума Турман. Фото: LOVE Magazine Ума Турман. Фото: LOVE Magazine Ума Турман. Фото: LOVE Magazine Ума Турман. Фото: LOVE Magazine Ума Турман. Фото: LOVE Magazine Ума Турман. Фото: LOVE Magazine Ума Турман. Фото: LOVE Magazine 1/9

Напомним, в парижском отеле Regina, который находится на площади рядом с Лувром, состоялся специальный круизный показ бренда Miu Miu Resort 2019. В нем приняли участие многие знаменитые актрисы и модели, в том числе и 48-летняя Ума Турман.

Кроме того, сейчас Netflix запускает в производство сериал в жанре сверхъестественного триллера под названием "Chambers". В главной роли будет несравненная Ума Турман.