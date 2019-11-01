Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Роман Грищук стал отцом: первое фото из роддома

О беременности супруги сообщили в начале лета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Роман Грищук с супругой Анной Гресь
Роман Грищук с супругой Анной Гресь
Фото: instagram.com/grishchuk

29-летний юморист, руководитель "Мамахохотала", а ныне – нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук стал отцом. 30 октября в 19:19 его супруга Анна Гресь родила сына.

Смотрите также один из эпизодов студии "Мамахохатала":

Отметим, о том, что Анна Гресь и Роман Грищук ждут ребенка, стало известно еще в июле. Тогда, судя по всему, девушка пребывала на шестом месяце беременности. Анна и Роман сразу сообщили пол ребенка – у пары родился мальчик. Имя ребенка супруги пока не называют. Однако на своих страницах в Instagram новоиспеченные родители поделились первыми фото из роддома.

"19:19, 30 октября, 2019", – коротко подписал кадр Роман Грищук.

Роман Грищук стал отцом
Роман Грищук стал отцом
Фото: instagram.com/grishchuk

Анна Гресь тоже прокомментировала событие весьма лаконично: "Как дела? Родила!".

Анна Гресь родила сына
Анна Гресь родила сына
Фото: instagram.com/anya_gres

В комментариях звездные друзья пары оставляют многочисленные поздравления с пополнением в семействе. "Поздравляю вас, мои дорогие!!!! Ура!!!", – пишет Маша Ефросинина. К поздравлениям также присоединился Тимур Мирошниченко.

Ранее мы писали, что Роман Грищук показал новое рабочее место.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Михаил Кукуюк рассказал об отношениях с молодой женой "Три месяца не могли поставить диагноз": Маша Ефросинина о болезни 15-летней дочери "Как американские горки": жена Владимира Остапчука прокомментировала развод
дети звезд Анна Гресь Роман Грищук супруги звезд
Реклама

Новости партнеров

Кравець в лосинах підкорила паркет шоу
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу "Танці з зірками"
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных - СМИ
Заворотнюк положили в центр для тяжелобольных - СМИ

Популярные статьи

Вчера, 12:02Fun

Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручную кладь

Вчера, 09:56Fun

31 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

"Не помню себя такой": Слава Каминская показала себя до пластики

30 октябряEvents

Гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

30 октябряFun

30 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 октябряТехно

Xiaomi Mi Note 10 первым в мире получит 108 МП фотокамеру

30 октябряШоу-бизнес

"Три месяца не могли поставить диагноз": Маша Ефросинина о болезни 15-летней дочери

30 октябряFun

Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки

30 октябряEvents

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

30 октябряШоу-бизнес

"Я влюблена": откровенное признание Натальи Могилевской о личной жизни

29 октябряШоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

29 октябряFun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

29 октябряШоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

29 октябряСтиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

29 октябряTravel

От 19 евро в обе стороны: Wizz Air распродает авиабилеты в Польшу

29 октябряFun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

Новости партнеров

Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками