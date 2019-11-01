Роман Грищук стал отцом: первое фото из роддома
О беременности супруги сообщили в начале лета
29-летний юморист, руководитель "Мамахохотала", а ныне – нардеп от партии "Слуга народа" Роман Грищук стал отцом. 30 октября в 19:19 его супруга Анна Гресь родила сына.
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Отметим, о том, что Анна Гресь и Роман Грищук ждут ребенка, стало известно еще в июле. Тогда, судя по всему, девушка пребывала на шестом месяце беременности. Анна и Роман сразу сообщили пол ребенка – у пары родился мальчик. Имя ребенка супруги пока не называют. Однако на своих страницах в Instagram новоиспеченные родители поделились первыми фото из роддома.
"19:19, 30 октября, 2019", – коротко подписал кадр Роман Грищук.
Анна Гресь тоже прокомментировала событие весьма лаконично: "Как дела? Родила!".
В комментариях звездные друзья пары оставляют многочисленные поздравления с пополнением в семействе. "Поздравляю вас, мои дорогие!!!! Ура!!!", – пишет Маша Ефросинина. К поздравлениям также присоединился Тимур Мирошниченко.
Ранее мы писали, что Роман Грищук показал новое рабочее место.
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