Роман Полански ответил на обвинения в изнасиловании

По словам режиссера, пресса пытается сделать из него монстра

Роман Полански Фото: Getty Images

Популярный франко-польский режиссер Роман Полански прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Напомним, ранее французская актриса Валентин Монье заявила, что Полански изнасиловал ее в 1975 году.

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Однако, по словам Романа Полански, изнасилования не было. Более того, режиссер считает, что пресса намерено пытается сделать из него "монстра". Об этом Полански заявил в интервью журналу "Пари-матч".

"Я ее едва помню. И тем более, не помню ничего такого, о чем она говорит. Я полностью отрицаю это. Ее лицо о чем-то мне говорит, но не более того", – говорит мужчина.

Режиссер также подчеркнул, что человека легко обвинить, "когда прошли уже десятилетия и когда ясно, что не может быть никакой судебной экспертизы, которая могла бы его оправдать".

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Заявление Монье о том, что перед изнасилованием обидчик ее избил, Полански тоже отрицает. "Я не бью женщин! Без сомнения, в факте изнасилования уже недостаточно сенсационности, поэтому нужно было добавить что-нибудь еще".

К тому же свидетелей, о наличии которых сообщила актриса, найти не удалось. Двое, по ее словам, умерли, а третий просто "испарился": "Остается сосед напротив, который говорит, что не помнит, чтобы Валентин говорила ему об изнасиловании, однако у которого есть догадка о моих "психологических проблемах с женщинами. И еще один загадочный сосед, который желает сохранить анонимность. Чего он боится?", – негодует режиссер.

Полански также отмечает, что не обращал бы внимание на грязь в прессе, однако его детям тяжело справиться с этой ситуацией: "Я привык к клевете, моя кожа стала толстой, затвердела, как панцирь, но для моих детей вся эта история ужасна. В их адрес поступают оскорбления и угрозы в соцсетях, они не говорят мне об этом, чтобы защитить меня".

Мужчина также признается, что много лет назад вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней, а СМИ пытаются придумать повод, чтобы вновь напомнить об этой истории.

"В 1977 году я совершил ошибку (вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней, – ред.), и моя семья платит за это полвека спустя. СМИ обрушились на меня с невероятной жестокостью. Они цепляются за любые ложные обвинения, даже абсурдные и безосновательные, потому что это позволяет им вновь говорить про тот случай", – отмечает Полански.

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