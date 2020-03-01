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Роман Полански получил премию "Сезар" – несколько актрис покинули зал церемонии в знак протеста

Режиссера отметили за фильм "Офицер и шпион"

Инна Петрова
Сегодня, 13:40

Роман Полански, которого обвиняют в изнасиловании, получил премию "Сезар" за фильм "Офицер и шпион". После того, как было объявлено имя победителя, несколько актрис покинули зал в знак протеста.

Роман Полански
Роман Полански
Фото: Getty Images

Церемония награждения премией французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" состоялась 28 февраля. Сам Роман Полански и другие участники съемочной группы "Офицера и шпиона" на церемонии не присутствовали. Однако режиссер все же выиграл в номинации "Лучшая режиссура". К слову, фильм был номинирован в 12 категориях.

Французские СМИ пишут, что после того, как имя Романа Полански было объявлено как имя победителя в категории "Лучшая режиссура", несколько актрис покинули зал, тем самым выразив свое недовольство. А накануне самой церемонии активистки провели протест напротив здания Киноакадемии, обклеив его плакатами, призывавшими к бойкоту церемонии.

Напомним, что в ноябре 2019 года французская актриса Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании, которое случилось в 1975 году. Продюссер же скрывается от правосудия в США, где признался в сексуальной связи с 13-летней девочкой в 1977 году.

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Не так давно Роман Полански выдвинул обвинения против Харви Вайнштейна.

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