Роман Полански выдвинул обвинения против Харви Вайнштейна

Режиссер обвинил продюсера в травле ради "Оскара"

Полански обвинил Вайнштейна Фото: Getty Images

Известный режиссер Роман Полански, ответивший на обвинения в изнасиловании, сам обвинил продюсера Харви Вайнштейна в травле. Полански считает, что Вайнштейн способствовал распространению скандальных слухов о коллеге перед премией "Оскар".

О самых громких секс-скандалах смотрите в сюжете:

Так, в интервью изданию Paris Match Роман Полански заявил, что именно Вайнштейн испортил его репутацию. По словам режиссера, работник пресс-службы Харви был первым, кто обвинил его в насилии. А сделано это было с целью снизить рейтинг картины Полански "Пианист" перед премией "Оскар" в 2003 году.

"Вайнштейн, чтобы предотвратить мою победу на вручении премии американской киноакадемии, запустил кампанию. Именно он откопал то старое дело с Самантой. Прошло 26 лет, и оно никого не интересовало", – высказался Роман Полански.

К слову, тогда он все-таки получил "Оскара" как лучший режиссер.

Напомним, что Саманта Геймер обвинила Полански в изнасиловании. Девушка публично призналась, что в 1977 году знаменитый режиссер накачал ее наркотиками и изнасиловал на вилле актера Джека Николсона. В результате знаменитость приговорили к 50 годам тюрьмы, но он сбежал через Великобританию во Францию.

Самого же Вайнштейна также неоднократно обвиняли в домогательствах. Актриса Роуз Макгоуэн описала инцидент с продюсером в своих мемуарах, и подала на него в суд, а Дженнифер Энистон вспомнила, как Вайнштейн запугал ее во время первой встречи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.