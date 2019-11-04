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Роман с другой женщиной: экс-муж Лолиты Милявской прореагировал на обвинения в изменах

44-летний теннисист считает, что в разводе виноваты оба партнера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:30
Лолита Милявская с экс-супругом Дмитрием Ивановым
Лолита Милявская с экс-супругом Дмитрием Ивановым
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Известная российская певица Лолита Милявская разводится со своим пятым мужем – 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Вокруг их расставания за последний месяц появилось много слухов в СМИ. Поговаривают, что мужчина на протяжении последнего года изменял 55-летней артистке с другой женщиной и при этом был на материальном обеспечении у Лолиты.

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Более того, Дмитрий официально подал на развод, а сама Лолита Милявская не отрицает, что тяжело переживает расставание. Теперь же пятый супруг певицы официально прокомментировал обвинения в измене и назвал свою причину развода.

Тренер по сквошу заявил, что их брак развалился из-за разлуки и общения на расставания, а также нежелания Милявской иметь общих детей. А роман с 40-летней косметологом по имени Ольга он закрутил уже после расставания с Лолитой.

Российская певица с пятым супругом
Российская певица с пятым супругом
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

"Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства. Когда редко видим друг друга, становится меньше точек соприкосновения, общих тем, происходит отдаление… Все это повторялось из года в год. Плюс ко всему, я хотел общих детей, а Лола – нет", — рассказал Иванов в интервью изданию Starhit.

Более того, он отметил, что свои новые отношения не скрывает, а пресса пытается очернить его репутацию и сделать виновным во всем.

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"Уехал три месяца назад. Сделал все одним днем — собрал вещи и перевез их на другую квартиру. Прошло время, стал встречаться с девушкой. Ее зовут Ольга, мы ни от кого ничего не скрываем. Наши первые совместные фото были сделаны на свадьбе друзей в Литве в сентябре — они и разместили их в интернете. А желтая пресса нашла и решила хайпануть, выдала за то, что мы вместе уже давно... Никто информацию проверять не стал. И когда это дошло до Лолы, она тоже, не разобравшись, стала поливать меня грязью через журналистов", – выдвинул свою версию пятый муж певицы.

Также недавно Лолита Милявская откровенно рассказала о своих переживаниях после развода с молодым мужем и о том, какие сообщения она пишет ему по ночам.

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Источник: starhit.ru
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