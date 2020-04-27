Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Роман Сасанчин победил в Голосі країни-2020: видео выступлений

Подопечный Тины Кароль в финале исполнил две песни

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 02:15

Победителем юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни" стал участник из команды Тины Кароль – Роман Сасанчин. По результатам зрительского голосования парень набрал наибольшее количество голосов среди остальных суперфиналистов – Ерлана Баибазарова, Индиры Едильбаевой и Сергея Асафатова. Финал главной битвы эпохи прошел в необычном формате. Учитывая все правила безопасности в условиях карантина, тренера, ведущие Юрий Горбунов с Екатериной Осадчей и участники не пересекались с друг другом.

Суперфинал вокального шоу "Голос країни-10" был разделен разделился на два этапа – в первом выступили все участники от команд звездных тренеров, а во втором финалисты исполнили песни, с которыми пришли на слепые прослушивания.

Сегодня.Lifestyle предлагают просмотреть все выступления победителя Романа Сасанчина в финале вокального шоу.

Роман Сасанчин – "Цвіте черешня"

Роман Сасанчин – Luna tu

Интересно, что это уже вторая совместная победа парня с наставником Тиной Кароль. Во втором сезоне "Голос. Діти" Роман Сасанчин также принес победу поп-диве украинского шоу-бизнеса.

Отметим, что суперфинал юбилейного сезона "Голос країни" не обошелся без сюрпризов – Тина Кароль и Dan Balan спели в дуэте новую композицию. На это событие поклонники ждали два года!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Впервые за два года: Тина Кароль и Dan Balan на Голосі країни-10 устроили сюрприз Голос країни 10 сезон: кто стал победителем вокального шоу Неожиданная встреча: Dan Balan познакомил Тину Кароль со своей мамой
Тина Кароль победитель шоу Голос країни 10
Реклама

Новости партнеров

Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
Тают во рту. Луковые котлеты за 10 минут: готовим без грамма мяса
9 роскошных зимних супов со всего мира
9 роскошных зимних супов со всего мира
Сметанный десерт на скорую руку: вкуснота делается за минуты
Сметанный десерт на скорую руку: вкуснота делается за минуты
Готовим хека в сливочном масле: пожарили 7 минут на сковороде
Готовим хека в сливочном масле: пожарили 7 минут на сковороде

Популярные статьи

Вчера, 14:57Food

Как приготовить кордон блю по классическому рецепту

Вчера, 08:36Fun

34-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС: как это было

Вчера, 04:57Fun

26 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

25 апреляFun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

25 апреляАфиша

В США умер актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко

25 апреляFun

Всемирный день дочери-2020: самые нежные поздравления дочкам

25 апреляFood

Салаты из капусты: ТОП-5 самых вкусных и полезных

25 апреляШоу-бизнес

"Обвиняешь других, но только не себя": между Узелковым и Боржемской разгорелся новый скандал

24 апреляШоу-бизнес

Сбежала в Одессу: Елена Кравец показала лицо без макияжа

24 апреляTravel

Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

24 апреляEvents

Выходные дни и праздники в мае 2020 года в Украине

24 апреляFood

Как приготовить окрошку: простые рецепты на любой вкус

24 апреляWellness

Магнитная буря накроет Землю в конце апреля

24 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут заявила об уходе с телевидения: что произошло

24 апреляШоу-бизнес

"Злата может сменить пол": Ольга Фреймут заговорила об интересах дочери

24 апреляАфиша

Барбре Стрейзанд – 78: ТОП-5 лучших фильмов с актрисой

Новости партнеров

Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
13 привычек, разрушающих красоту
13 привычек, разрушающих красоту
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Готовим вместо голубцов капустные чебуреки
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
Берем баклажаны и ставим на стол королевский салат
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт