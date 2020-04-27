Роман Сасанчин победил в Голосі країни-2020: видео выступлений
Подопечный Тины Кароль в финале исполнил две песни
Победителем юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни" стал участник из команды Тины Кароль – Роман Сасанчин. По результатам зрительского голосования парень набрал наибольшее количество голосов среди остальных суперфиналистов – Ерлана Баибазарова, Индиры Едильбаевой и Сергея Асафатова. Финал главной битвы эпохи прошел в необычном формате. Учитывая все правила безопасности в условиях карантина, тренера, ведущие Юрий Горбунов с Екатериной Осадчей и участники не пересекались с друг другом.
Суперфинал вокального шоу "Голос країни-10" был разделен разделился на два этапа – в первом выступили все участники от команд звездных тренеров, а во втором финалисты исполнили песни, с которыми пришли на слепые прослушивания.
Сегодня.Lifestyle предлагают просмотреть все выступления победителя Романа Сасанчина в финале вокального шоу.
Роман Сасанчин – "Цвіте черешня"
Роман Сасанчин – Luna tu
Интересно, что это уже вторая совместная победа парня с наставником Тиной Кароль. Во втором сезоне "Голос. Діти" Роман Сасанчин также принес победу поп-диве украинского шоу-бизнеса.
Отметим, что суперфинал юбилейного сезона "Голос країни" не обошелся без сюрпризов – Тина Кароль и Dan Balan спели в дуэте новую композицию. На это событие поклонники ждали два года!
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