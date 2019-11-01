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Роман Скорпион – о шрамах на сердце, возможном дуэте с Гайтаной и первом сольном концерте в Киеве

Певец рассказал об участии в Нацотборе и приглашении выступать в России

На украинской эстраде не так давно засияла еще одна звезда – певец Роман Скорпион. 28-летнего исполнителя часто сравнивают с популярным артистом Олегом Винником. И дело совсем не во внешности! Гастрольные туры по Украине и романтические песни о сокровенном – вот что объединяет двух артистов.

В эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle Роман признался, почему его сердце свободно и планирует ли он брать участие в Национальном отборе на Евровидение 2020, а также выразил свою позицию касательно выступлений в России.

Прослушать интервью с украинским исполнителем Романом Скорпионом:

В 2013 году вы ворвались в украинский шоу-бизнес с песней "Поцілую" и уже шесть лет занимаетесь творчеством. Что помогло закрепиться среди акул отечественной эстрады? С кем-то успели подружиться?

Мой характер, в первую очередь, помогает мне в шоу-бизнесе. Я достаточно сильный человек и рад этому, потому что в шоу-бизнесе нужно быть настойчивым и уверенным в себе. Так, чтобы дружить, пока нет таких отношений. Я общаюсь с певицей Мятой и надеюсь, что в будущем будем более тесно с ней общаться и, может быть, даже работать.

Недавно вы опубликовали совместное фото с Гайтаной – нам ждать дуэт?

Я пока еще не могу ничего вам рассказать (Смеется). Многие артисты предлагают мне совместное исполнение и, если будет хорошая песня, я с удовольствием соглашусь.

Роман Скорпион и Гайтана Фото: instagram.com/roman.skorpion_official

Дружба дружбой, а кто из украинских артистов откровенно раздражает?

Ну не то, чтобы раздражают. Нет такого. Просто есть личности, за которыми я не слежу, они мне просто неинтересны. У каждого свой путь и я знаю ему цену. Каждый делает то, что он хочет и чувствут, а ты это принимаешь или нет.

Вас очень часто сравнивают с Олегом Винником. Его творчество вас вдохновляет?

Я уже говорил, что у каждого есть свой путь и сравнивать одного артиста с другим не стоит. А особенно нам – исполнителям – сравнивать друг друга – неправильно. Целенаправленно его песни не слушаю, но люблю разную музыку. Я меломан. Но мне очень нравится творчество Лары Фабиан и я очень расстроен тем, что не попал на ее концерт.

Помимо исполнения песен, вы также – композитор. Писали уже кому-то из наших артистов синглы, ведь это хороший заработок?

Я не руководствуюсь финансовыми составляющими, могу даже песню и подарить. Но пока такого не было.

Одну из ваших песен вы написали, когда готовили яичницу. В каких еще нестандартных условиях на свет появлялись хиты?

Муза очень часто приходит в автомобиле. И это неудивительно, ведь большую часть времени я провожу в дороге во время гастролей. У меня были моменты, когда ложился спать и не мог уснуть из-за того, что в голове крутится мелодия. Приходилось подниматься с кровати и писать.

Вы обходитесь сейчас без продюсера. В чем плюсы и минусы? Согласились бы на предложение Потапа поработать с MOZGI Entertainment?

Я сам себе продюсер, но не отбрасываю возможности поработать с кем-то в краткосрочной перспективе. Например, в интересном проекте с продюсером. Я самостоятельно пока справляюсь со своей концертной деятельностью и мне это нравится. Мне тяжело кому-то подчиняться и я привык всегда сам принимать решения. Да, я сначала посоветуюсь со своей командой, а потом принимаю решение. А продюсер – это человек, который тебе диктует некие правила, стиль и условия. Он говорит тебе, что спеть и надеть.

Интервью с украинским певцом Фото: Иван Марчук

Большинство ваших песен о любви. Ваше сердце сейчас свободно или вы посвящаете творчество конкретному человеку?

Да, мое сердце свободно и это состояние мне нравится. Мои песни я посвящаю всем поклонницам.

Какой должна быть ваша избранница? Есть определенные требования?

Сердцу не прикажешь. Я то могу сложить конкретный образ, но завтра меня увидят с девушкой, которая совершенно не соответствует критериям. И что мне скажут: "Эй, чувак, а ты говорил совсем другое вчера". Я думаю, что я почувствую, когда встречу ту единственную.

Что не нравится в современных девушках? Что может заставить вас сбежать со свидания?

Со свиданий я еще не убегал. Но могу сказать, что не люблю меркантильных людей, я это очень чувствую. Но со свидания из-за этого не убегу. Но мне такие персонажи попадались очень редко, ведь я живу с принципом – ты притягиваешь то, что заслуживаешь.

Перед тем, как стать певцом, чем зарабатывали на жизнь?

Я копал траншеи. А вообще я торговец и продавал на рынке Самбора (Львовская область) грибы, ягоды и даже деревянные табуретки. Но моя мама всегда хотела, чтобы я стал поваром. Ее желание легко объяснить, родился я в многодетной семье – шестеро детей. Мы вынуждены были зарабатывать сами, поскольку отец очень рано ушел от нас. Моя мама думала, если я стану поваром и буду работать в ресторане, значит всегда буду сытым.

У меня был забавный случай, когда я елки продавал. Чтобы их продать, нужно было на поезде ехать 3 часа во Львов. И утром перед вагоном уже полиция караулила, чтобы поймать всех, кто с елками приехал. На штрафы ни разу не попадался, удавалось убежать. Но раз полицейский меня все-таки словил, а мне так жаль, я елку так долго вез и тащил на себе. А они же забирали у людей, а потом перепродавали. Ну я и думаю, что делать, начал на вокзале кричать "Помогите мне!". Женщины подбежали и начали полицейского сумкой бить (Смеется).

Роман Скорпион в гостях у Сегодня.Lifestyle Фото: Иван Марчук

Популярность повлияла на отношения с братьями и сестрами?

Нет, все также. Когда видят мои афиши, гордятся мной. А когда я приезжаю к ним в гости, стараются что-то вкусненькое приготовить, накрывают праздничный стол, а я им привожу подарки. С сестрой, несмотря на то, что мы постоянно ругались, сейчас очень близки и даже можем секретами поделиться. Я люблю приезжать на Рождество – ты попадаешь в сказку. Белый снег, колядки и родительский дом – теплые воспоминания из детства. Правда, очень жаль, что уже мамы с нами нет. Но я теперь ввел традицию – на Рождество и Пасху все должны собираться вместе.

Если бы вам предложили миллион гривен за выступление на Рождество, отказались и поехали бы домой?

Во-первых, такую сумму мне еще не предлагали. А во-вторых, я уже выступал на Рождество, но скажу, что всех денег не заработаешь. Нужно уметь проводить время с семьей, ты вдохновляешься и набираешься сил в кругу близких людей. Но, если бы работа была, я бы не отказался. По одной простой причине – у меня есть команда, которой нужно кормить свои семьи. Нужно уметь правильно расставлять приоритеты.

У кого из известных людей выступали на корпоративе? Возможно, у мэра Львова Андрея Садового?

Выступал, но назвать имена не могу. Нас часто просят даже на видео ничего не снимать на частном мероприятии. Люди не хотят афишировать. А вот у мэра еще не приходилось выступать.

Украинский артист Роман Скорпион Фото: Иван Марчук

Если в Россию пригласят, поедите выступать?

Я еще не настолько медийная личность, чтобы меня приглашали и знали обо мне там. Но даже если это случится, мой ответ категорическое нет!

Сколько стоит ваше выступление?

Я вам про это не скажу (Смеется). У меня есть концертный директор, который решает все финансовые вопросы. Творческий человек должен заниматься творчеством, а не думать о деньгах. Артисты не любят говорить про гонорары по одной причине – люди по-разному это воспринимают. Кто-то позавидует, другой осудит, а третий вообще подумает, что ты странный о таких вещах публично рассказывать. Я не люблю об этом говорить также, как и о том, сколько я в это все вкладываю.

Роман Шупяк – ваше настоящее имя. Почему взяли псевдоним Скорпион?

Это мой знак зодиака. Но руководствовался я тем, какой у меня характер. Знак зодиака полностью ему соответствует – могу и ужалить, если что-то в работе не нравится.

Если была бы возможность вернуться в детство и дать совет себе маленькому, чтобы сказали, о чем предупредили?

Самое главное – я бы посоветовал больше времени проводить с мамой. Мы в суете забываем о родителях, откладываем все на потом, потому что думаем, что они всегда будут рядом. Если бы я смог отмотать время назад, навещал бы маму чаще.

Вам девушки когда-то разбивали сердце?

Да, я же тоже живой человек. Даже не мне, а я сам намеренно это сделал – разорвал отношения. Я понимал, что эти отношения не приведут ни к чему хорошему. Была нездоровая ревность со стороны девушки. Я очень долго переживал это. У меня остался шрам на сердце. Это была большая и сильная любовь. Но, я счастлив, что это было в моей жизни и воспоминания остались теплые.

Миллионные просмотры на YouTube и сольные концерты – что дальше? Какие цели ставите перед собой?

Постоянная работа над собой, развитие личности – это самое главное. Нет никаких граней и ограничений. У меня есть свои амбиции и следующая ступень в карьере – первый сольный концерт в киевском Октябрьском дворце, который состоится 2 ноября. А 9 ноября мое новое шоу будет отснято на львовском Велотреке "СКА" с аудиторией в 5 000 зрителей. Это очень масштабный проект и я уверен, что все будет круто.

Артист готовится к первому сольному концерту в Киеве Фото: Иван Марчук

В Украине стартовал Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение 2020. Хотите там проявить себя и взять участие?

Смотрите, для участия в Национальном отборе нужна подходящая песня и время на подготовку, как минимум пол года. Все внимание и силы я сейчас сконцентрировал на новом шоу и всеукраинском турне. Если я пойду на Нацотбор, то только с одной целью – победить и достойно представить Украину на международной арене. Просто пиар меня не интересует.

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