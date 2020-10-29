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Роман Виктюк был госпитализирован: известный режиссер находится в реанимации

Сегодня, 17:48

Роман Григорьевич болен коронавирусом

Знаменитый украинский и российский театральный режиссер Роман Виктюк был госпитализирован, а затем – переведен в реанимацию в одной из московских клиник, сообщает ТАСС. Отметим, что буквально вчера, 28 октября, Виктюку исполнилось 84 года.

"У него коронавирус. Он лежит в больнице", – сказала представитель Театра Романа Виктюка в комментарии ТАСС.

По ее словам, в театре практически половина труппы болеет коронавирусом, из-за чего театр закрывали на карантин.

Как сообщает Telegram-канал Baza, режиссер был переведен в реанимацию ГКБ им. Бахрушиных в Москве, так как его состояние ухудшилось.

Роман Виктюк
Роман Виктюк
Фото: Скриншот из YouTube

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. По окончании в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы, Львова и Киева. На счету Виктюка более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Роман Виктюк – госпитализирован. Смотрите об этом видеосюжет:

Ранее мы сообщали, что отец Леонида Агутина, знаменитый советский певец и композитор Николай Петрович Агутин госпитализирован в тяжелом состоянии. Мы также писали, что Евгений Петросян также попал в больницу с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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