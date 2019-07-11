Романтичная Джульетта: Регина Тодоренко впервые показала свадебное платье

Звезда опубликовала снимки, на которых позирует с мужем Владом Топаловым

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов официально оформили отношения перед рождением сына Михаила – в октябре 2018-го. А недавно, 3 июля, звездная пара устроила роскошную свадьбу в Сорренто, Италия. Фото с торжества, на котором позируют молодожены, было всего несколько. Как призналась одна из гостей, новоиспеченные супруги запретили всем публиковать снимки с ними.

Смотрите, как Регина Тодоренко готовилась к свадьбе:

Спустя неделю Влад Топалов порадовал публику видео, на котором позируют гости свадьбы во главе с молодоженами. Однако разглядеть их наряды очень сложно. А теперь Регина Тодоренко сама показала свадебное платье и образ жениха. Телеведущая опубликовала два фото в разных свадебных платьях и аксессуарах. Кроме того, на одном кадре мы видим на невесте фату, на другом же Тодоренко позирует без нее.

Как призналась Регина, она намерена хранить свадебное платье для своих дочери и внучки. По словам телеведущей, наряд пошили достаточно быстро – за три недели.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света, тк времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! но это не про меня) По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом ещё и свою дочку, и внучку заставлю надеть", – написала Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в свадебных нарядах Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили на свадьбу впечатляющую сумму. Речь идет о миллионах.

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