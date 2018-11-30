Романтика: Бритни Спирс опубликовала селфи с возлюбленным

Певица похвасталась снимком с Сэмом Асгари в соцсети

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

36-летняя американская певица Бритни Спирс разместила трогательное селфи на своей странице в Instagram со своим 24-летним возлюбленным, манекенщиком Сэмом Асгари.

Артистка не стала подписывать снимок, а лишь добавила несколько смайлов в виде бантиков. Сэм, в свою очередь, на его странице в Instagram опубликовал такое же фото и подписал "Угадайте, чей День рождения не за горами?" и добавил хештег "принцесса".

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: instagram.com/britneyspears

В комментариях поклонники Бритни оставили сотни комплиментов: "Вы отлично смотритесь вместе", "Сэм красавчик", "Отличная пара", "Бритни, мы любим тебя. Вы просто супер", "Вы мое вдохновение".

Напомним, Бритни Спирс устроила шоу в Лас-Вегасе. Таким образом 36-летняя звезда решила сделать заявление о предстоящей серии концертов. Поскольку ранее Бритни подписала контракт на проведение шоу, которые будут проходить в Park Theater в MGM.

Ранее Бритни Спирс показала, как танцует сальсу под хит поп-звезды Шакиры.