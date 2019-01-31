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Романтика, измена, развод: история любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Пара познакомилась в 2005 году, а поженились Каролина и Мурат в 2008-м

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 14:01
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглы
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглы
Фото: Instagram

Сегодня, 30 января,  Ани Лорак развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу.  Скандал вокруг Мурата разгорелся тогда, когда его якобы заметили в одном из киевских ночных клубов в компании 26-летней киевлянки Яны Беляевой. Позже в интервью прессе Яна заявляла, что с Муратом на видео, опубликованном в сети вовсе не она, а лишь похожая на нее девушка. Ани Лорак так и не прокомментировала этот скандал. Сложно понять, что творилось в душе певицы, однако, 1 сентября Мурат и Ани Лорак отвели свою дочь в 1 класс. Перемирия за этим не последовало – 4 декабря артистка подала на развод. 

Каролина, Мурат и дочь София Фото: Instagram

Хотя после этого во время ее отдыха в Майами, Мурат внезапно примчался в США повидаться с дочкой. Он буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Мы же предлагаем вспомнить историю любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

Знакомство Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Познакомились будущие супруги в одном из турецких отелей в 2005 году. Милое общение закончилось обменом телефонами. Они поужинали и с тех пор начались отношения на расстоянии. Через год певица прилетела в Турции на съемки своего нового клипа, Мурат встретил ее и даже снялся в кипе. Вы помните, тот, "С первой улыбки". Потом парень переехал в Украину и у них завязались серьезные отношения.

Роскошная свадьба Каролины и Мурата

Свадьба Ани Лорак и Мурата Фото из открытых источников

В 2008 году Мурат сделал Ани Лорак предложение руки и сердца в Париже во время мюзикла Lido, на которое она, конечно же, согласилась. И вот, 15 августа молодожены расписались в Киеве, а 25 – закатили роскошную свадьбу в турецком отеле. На свадьбу пригласили многих украинских звезд, а торжество длилось несколько дней. Ани сменила не один наряд за это время и повторяла что очень счастлива.

Ани Лорак и Мурат Фото: Instagram

Однако, пошли слухи о ревности Мурата и даже до развода доходило. Но ситуацию спасла беременность Ани. 9 июня 2011 года у пары родилась дочь София. После ее рождения супруги переехали в новую киевскую квартиру. 

Каролина, Мурат и дочь София Фото: Instagram

Тут и карьера Ани Лорак пошла вверх, постоянные гастроли, концерты, съемки. Чтобы Мурат не скучал, Каролина помогла ему открыть ресторанный бизнес.

Каролина, Мурат и дочь София Фото: Instagram

После событий 2013-14 годов, Ани все чаще стала выступать в России, гастролировать по стране. Расстояние и вечная занятость взяла свое. В августе 2018-го в сеть попало скандальное видео, на котором Мурат в одном из караоке-баров с некой спутницей. Конечно, после этого муж публиковал бесконечные фото и видео, посвященные своей семье. Но ничего уже не отмотать.

Напомним, после таких скандальных событий Ани Лорак тоже заподозрили в романе... с Сергеем Лазаревым. 

Смотрите видео о самых скандальных разводах звезд в 2018 году:

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Источник: Сегодня
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