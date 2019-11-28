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Романтика! Настю Каменских заметили за поцелуями с Потапом: видео

Звездные супруги посетили вместе вечеринку "Ніч Химер" от телеканала "Украина"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:42
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/realpotap

Звездные супруги – Настя Каменских и Потап, который заявил, что у них с певицей было несколько свадьб, стали почетными гостями вечеринки "Ніч Химер" от телеканала "Україна", в рамках которой состоялась церемония награждения от программы "Зірковий шлях".

Потап рассказал о своих отношениях с мамой Каменских:

Супруги привыкли все делать вместе, а потому на светское мероприятие приехали также вместе. Настя получила награду в номинации "Молниеносный успех года", а Потап удостоился статуэтке "Лирик года". Свою победу он посвятил любимой жене и, спустившись со сцены, страстно поцеловал Каменских. Фото романтического поцелуя опубликовали в интернете. В частности, сама NK поделилась кадрами в Instagram-stories.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: Сегодня

INSTAGRAM

Отметим, что после свадьбы звездные супруги не скрывают от публики свои чувства и часто делятся романтическими фото на своих страницах в Instagram.

Ранее мы писали, что Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком. А звездный супруг признался, что свадьба, которую они сыграли весной этого года, была у них не первой! До этого артисты уже официально расписывались.

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