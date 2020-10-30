Романы Брэда Питта: от Гвинет Пэлтроу до Николь Потуральски

Вспоминаем самые обсуждаемые романы Питта

На днях стало известно о том, что 56-летний секс-символ Голливуда Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой, немецкой моделью Николь Потуральски.

И хоть их отношения длились меньше года, они стали одними из самых обсуждаемых после развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли.

Нельзя не упомянуть тот факт, что романов – как продолжительных, так и коротких, у Брэда было довольно много. Среди красоток, которыми был увлечен Питт: певица и модель Робин Гивенс (около года), актриса Шелейн МакКол (около года), певица и автор песен Синитта Мэлоун (два года), актриса Кристина Эпплгейт (меньше недели), коллега Питта, также актриса Джилл Шолен (после расставания с ней у актера еще долго была депрессия; пара была обручена в течение трех месяцев) и многие другие.

В нашем материале вспоминаем самые яркие и обсуждаемые романы Питта.

Гвинет Пэлтроу

С 1994 по 1997 год Питт встречался со своей коллегой, знаменитой актрисой Гвинет Пэлтроу. Пара считалась одной из самых красивых в Голливуде. Познакомились на съемках триллера "Семь". Они даже были помолвлены, однако свадьба так и не состоялась. Говорят, что Пэлтроу разорвала помолвку, потому что не была готова к браку.

Гвинет Пэлтроу Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Дженнифер Энистон

Как мы знаем, роман Энистон и Питта перерос в брак! Парочка познакомилась в 1998 году и спустя два года – поженилась. В 2005 году Брэд разбил сердце Энистон – именно тогда произошла его судьбоносная встреча с Анджелиной Джоли на съемках фильма "Мистер и миссис Смит".

Дженнифер Энистон и Брэд Питт Фото: Getty Images

Анджелина Джоли

Брэд и Энджи считались самой образцовой парой в Голливуде. У них трое общих биологических и трое приемных детей, 12 лет брака за спиной, а также – судебные разборки и скандалы, которые не утихают до сих пор.

Говорят, что причина расторжения брака – ссоры из-за детей и даже…алкогольная зависимость Брэда!

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом Фото: Getty Images

Нери Оксман

В апреле 2018 года в западных СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт закрутил роман с Нери Оксман, американо-израильским дизайнером и профессором Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института. Однако ни Нери, ни Брэд официально не подтверждали их отношения.

Нери Оксман Фото: instagram.com/daseinexecutivesearch

Николь Потуральски

27-летняя немецкая модель Николь Потуральски и Брэд Питт якобы встречались менее года. Парочку вместе замечали папарацци, но, как и в прошлом случае с Нери, Питт не комментировал слухи о романе с Потуральски. По данным СМИ, пара рассталась совсем недавно. Возможно, Брэда все-таки смущал тот факт, что Николь – замужем за 68-летним ресторатором, с которым у нее якобы "открытый брак".

Брэд Питт / Николь Потуральски Фото: Getty Images, instagram.com/nico.potur

Ранее Сегодня.Lifestyle предлагали узнать побольше о теперь уже бывшей девушке голливудского актера Брэда Питта.

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