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Рон из "Гарри Поттера" рассекретил странное имя своей дочери и впервые завел Instagram-аккаунт

Сегодня, 13:14

Руперт Гринт также показал фото с маленькой дочкой

Британский актер Руперт Гринт, более известный всем как Рон Уизли из серии фильмов о "Гарри Поттере", трижды порадовал своих фанатов: он наконец-то завел собственный профиль в Instagram, показал первое фото со своей маленькой дочерью и рассекретил ее имя!

На снимке 32-летний Руперт держит малышку на руках – ее лицо он пока решил не показывать.

"Привет, Instagram. Опоздал всего на 10 лет, но я здесь. Здесь, чтобы познакомить вас всех с Уэндсдей Г. Гринт. Берегите себя, Руперт", – подписал фото Гринт.

Рупер Гринт
Рупер Гринт
Фото: instagram.com/rupertgrint

Семейка Аддамс точно одобрила бы такой выбор имени, ведь так звали дочь главных героев знаменитого фильма (и мультфильма). Вы, наверное, знаете, но мы напомним – Wednesday (Уэндсдей) переводится с английского, как "среда". Интересно, если у Руперта в будущем родится сын, как он его назовет?

Хотя тут ничего удивительного, в Британии и США нередко можно встретить необычные имена, которые связаны не только с днями недели, но и месяцами. Все же помнят Эйприл (Апрель) из "Черепашек-ниндзя"? Что тут говорить, если та же Гвинет Пэлтроу назвала свою дочь "яблоком" – Эппл?

О том, что Руперт Гринт впервые станет папой стало известно в апреле этого года. Дочь Руперта и его супруги Джорджии Грум появилась на свет, скорее всего, в начале лета. Отметим, что Гринт и Грум знакомы с 2011 года, а в прошлом году они тайно поженились.

Напомним, солистка ONUKA Наталья Жижченко впервые показала лицо новорожденного сына.

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