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"Рос в гендерфлюидной среде": звезда "Игры престолов" признался, что мать покупала ему игрушки для девочек

Сегодня, 11:50

Кит Харингтон откровенно рассказал о воспитании в его семье

Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон в откровенном интервью The Telegraph рассказал о своей семье, признавшись, что мать растила его в "гендерфлюидной среде" – когда родители не навязывают детям принадлежность к определенному гендеру.

"Я попросил маму "Майти Макс" (игрушка в виде раскладывающейся ракушки с мелкими предметами внутри – прим. ред.), а она купила мне "Полли Покет" (аналог "Майти Макса" для девочек с куклами внутри). Я попросил Экшн Мэн (игрушечный солдат), а взамен получил куклу – она с самого начала была очень "гибкой" с точки зрения гендера. И я рос с этим", – поделился Кит.

Кит Харингтон
Кит Харингтон
Фото: AFP

Харингтон также добавил, что ему нравится исследовать тему психологических травм среди мужчин.

"Я чувствую, что эмоционально у мужчин есть проблемы, блокировка. Она пришла из Второй мировой войны. Это передавалось от отца к сыну. Мы не говорим о своих чувствах, потому что это показывает слабость, потому что это якобы не мужественно", – сказал Кит.

Харрингтон также заявил, что не хотел бы играть подобных персонажей, как в "Игре престолов" – "мужественных, тихих героев".

"Это не те мужские роли, которые мир должен видеть на данный момент", – сказал Кит.

Ранее мы рассказывали о Ките Харингтоне и Роуз Лесли, а также других звездах, которые завели роман на съемках. Напомним, Илон Маск и Граймс решили, что их ребенок сможет выбрать себе гендер самостоятельно.

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