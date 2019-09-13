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Роскошная леди: Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье

Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: Getty Images

Российская телеведущая 37-летняя Ксения Собчак сегодня, 13 сентября, выходит замуж за 44-летнего режиссера Константина Богомолова. Торжество состоится в элитном московском ресторане. Информация о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова появилась в сети уже давно. Сначала звезда не отрицала эту новость, а потом и вовсе – раскрыла детали предстоящей свадьбы.

Узнайте подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова:

А сегодня, в день свадьбы, Ксения Собчак показала первое фото, на котором позирует в роскошном свадебном платье со шлейфом. Телеведущая стоит спиной, поэтому можно увидеть длинную фату, которая буквально сливается с нарядом. Свадебное платье Ксении Собчак не пышное, слегка оголяет спину. На фото также видно, что телеведущая предпочла оставить волосы распущенными.

"Мне кажется, я готова к главному Дню!", – подписала свадебный снимок Ксения Собчак.

Ксения Собчак в свадебном платье
Ксения Собчак в свадебном платье
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Поклонники тем временем поздравляют телеведущую с важным событием и рассчитывают в скором времени увидеть полноценный свадебный образ Ксении Собчак.

Ранее Ксения Собчак призналась, что ее экс-супруг Максим Виторган знал о ее романе с Константином Богомоловым с самого начала.

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