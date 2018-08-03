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Роскошная Вера Брежнева с дочкой появились на вечеринке российского дизайнера в Монте-Карло

Гала-прием бренда прошел в отеле Hermitage Monte-Carlo

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Знаменитая певица, екс-"ВИА-Гра" Вера Брежнева посетила званый ужин российского дизайнера Ульяны Сергиенко, который состоялся в Монте-Карло. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Певице составила компанию ее старшая дочь Соня Киперман. Для мероприятия девушки выбрали черные платья и роскошные украшения.

"Готовы к ужину с @sonyavkiperman", – подписала фото Брежнева.

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Вера Брежнева с дочерью Соней
Фото: instagram/ververa
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Вера Брежнева
Фото: instagram/ververa

Отметим, что гала-прием бренда Ulyana Sergeenko прошел в отеле Hermitage Monte-Carlo, на который пришло много российских знаменитостей.

Напомним, Вера Брежнева вышла в свет в стильном наряде от Versace. Ранее Вера Брежнева показала фото без макияжа. Также мы писали, Вера Брежнева показала фото с отдыха в Италии.

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