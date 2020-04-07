Роскошный особняк и личные качели: как певица Камалия развлекает дочек на карантине

Жена миллиардера преподает девочкам вокал

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" продолжает показывать, как наши селебрити с пользой проводят время дома на карантине. И сегодня в рубрике "Звезда на карантине", для которой артисты снимают эксклюзивные видео и показывают, как они с пользой проводят время в самоизоляции, – семья певицы Камалии. На карантине жена миллиардера в загородном доме времени не теряет. В первую очередь она с дочерьми-близнецами Арабеллой и Мирабеллой занимаются спортом.

"Мы занимаемся спортом, гимнастикой, растяжкой. У нас дистанционное обучение. В гимнастической школе.

Дома у звезды также есть уголок с тренажерами", – рассказывает Камалия.

Семья Камалии Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Когда хочется подышать свежим воздухом, Камалия с дочерьми выходит во двор. Девочкам повезло: пока в Украине запрещено посещать спортивные и детские площадки, Арабелла и Мирабелла, не нарушая закона, катаются на собственных качелях.

Тем временем Камалия с мужем Мохаммедом Захуром превратились в учителей и делают с девочками уроки: "Каждый день мы получаем задания, их столько много, что уходит почти весь день на обучение. Кажется, что когда они в школу ходили, не было столько всего".

Но некоторыми уроками родители занимаются с Арабеллой и Мирабеллой отдельно. Отец-иностранец проверяет у девушек английский язык, а мама-певица преподает вокал. А после уроков вся дружная семья смотрит вместе англоязычные мультики.

Также о своем досуге во время карантина ранее рассказали Елена Кравец, Алина Гросу, Мишель Андраде, Юрий Ткач и другие украинские артисты.

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