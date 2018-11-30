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Россияне перепели хит KAZKA "Плакала" на русском – подборка каверов и реакция сети

Многие отметили, что при переводе "Плакала" терятеся смысл песни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:38
Группа KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band
Группа KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

В интервью для Сегодня. Lifestyle участники популярной украинская группа KAZKA рассказали о своем отношении к тому, что их хит "Плакала" стал очень популярным в России и на эту песню сделали множество каверов, переведя ее на русский.

"Мы предпочитаем оригинал, но такое количество вариаций считаем, в какой-то мере, признанием", – говорит участник группы Дмитрий Мазуряк.

Мы сделали подборку каверов "Плакала" на русском языке, а также собрали реакцию пользователей сети на такой эксперимент.

"Голос крутой! Но оригинал круче в разы!!!!", "Я в первый раз думал песня вообще на французском языке, потом прислушался и понял, что на украинском. Оригинал на украинском языке очень сильно звучит!!", "Красиво) но оригинал есть оригинал и он как то более за душу дергает", – пишут комментаторы.

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Комментарии сети
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"Слушаю и слушаю, красивый кавер! Но на украинском слова лучше!!!", "Хорошо перепела! Но на украинском лучше звучит нежнее!", "Украинская версия круче!!", – написали пользователи сети.
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Комментарии сети
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Многие пользователи отмечают, что при переводе песни теряется смысл: "И мама молода и влюбленная" не правильно поешь, там должно быть: мама молодая и влюбленная дочь. (і мама молода й закохана мала)", "Неплохой голос. Перевод не понравился. У Клавы очень точный и красивый перевод. Более тонкое чутье песни. Однако, так как поет эту песню KAZKA, еще никто не смог повторить. Там такая буря чувств и эмоций, просто зашкаливает".
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"Я из России. Девушка хорошо поет, но на украинском все-таки лучше звучит", "Молодчина! Но на украинском языке звучит круче, слова сливаются с музыкой и получается очень красиво", "Любая песня лучше на том языке, на котором она сочинялась) при переводе теряется много. Ну и Украинский язык мягче и в чем то красивее). Я русская)".

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Напомним, солистка KAZKA рассказала, как ходила на кастинг в секси-трио NIKITA.

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Источник: "Сегодня"
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