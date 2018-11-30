Россияне перепели хит KAZKA "Плакала" на русском – подборка каверов и реакция сети

Многие отметили, что при переводе "Плакала" терятеся смысл песни

Группа KAZKA. Фото: instagram.com/kazka.band

В интервью для Сегодня. Lifestyle участники популярной украинская группа KAZKA рассказали о своем отношении к тому, что их хит "Плакала" стал очень популярным в России и на эту песню сделали множество каверов, переведя ее на русский.

"Мы предпочитаем оригинал, но такое количество вариаций считаем, в какой-то мере, признанием", – говорит участник группы Дмитрий Мазуряк.

Мы сделали подборку каверов "Плакала" на русском языке, а также собрали реакцию пользователей сети на такой эксперимент.

"Голос крутой! Но оригинал круче в разы!!!!", "Я в первый раз думал песня вообще на французском языке, потом прислушался и понял, что на украинском. Оригинал на украинском языке очень сильно звучит!!", "Красиво) но оригинал есть оригинал и он как то более за душу дергает", – пишут комментаторы.

Комментарии сети скриншот

"Слушаю и слушаю, красивый кавер! Но на украинском слова лучше!!!", "Хорошо перепела! Но на украинском лучше звучит нежнее!", "Украинская версия круче!!", – написали пользователи сети.