Россияне перепели хит KAZKA "Плакала" на русском – подборка каверов и реакция сети

"Мы предпочитаем оригинал, но такое количество вариаций считаем, в какой-то мере, признанием", – говорит участник группы Дмитрий Мазуряк.
Мы сделали подборку каверов "Плакала" на русском языке, а также собрали реакцию пользователей сети на такой эксперимент.
"Голос крутой! Но оригинал круче в разы!!!!", "Я в первый раз думал песня вообще на французском языке, потом прислушался и понял, что на украинском. Оригинал на украинском языке очень сильно звучит!!", "Красиво) но оригинал есть оригинал и он как то более за душу дергает", – пишут комментаторы.
"Слушаю и слушаю, красивый кавер! Но на украинском слова лучше!!!", "Хорошо перепела! Но на украинском лучше звучит нежнее!", "Украинская версия круче!!", – написали пользователи сети.
Многие пользователи отмечают, что при переводе песни теряется смысл: "И мама молода и влюбленная" не правильно поешь, там должно быть: мама молодая и влюбленная дочь. (і мама молода й закохана мала)", "Неплохой голос. Перевод не понравился. У Клавы очень точный и красивый перевод. Более тонкое чутье песни. Однако, так как поет эту песню KAZKA, еще никто не смог повторить. Там такая буря чувств и эмоций, просто зашкаливает".
"Я из России. Девушка хорошо поет, но на украинском все-таки лучше звучит", "Молодчина! Но на украинском языке звучит круче, слова сливаются с музыкой и получается очень красиво", "Любая песня лучше на том языке, на котором она сочинялась) при переводе теряется много. Ну и Украинский язык мягче и в чем то красивее). Я русская)".