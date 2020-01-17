Российская модель загадочно выпала из окна: внука Никиты Михалкова допросили следователи

19-летний Андрей Баков дал показания

Никита Михалков с внуком Андреем Баковым Фото: Instagram

11 января российская модель Ксения Пунтус выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова – Андрея Бакова. По словам подруги Пунтус, девушку избили на вечеринке, которую организовал Баков, а затем выбросили из окна третьего этажа. Но позже модель пришла в сознание и заявила, что является девушкой Андрея Бакова уже полтора месяца. Она часто сидит на подоконнике в его квартире с планшетом. В тот вечер Ксения употребила много алкоголя и сделала то же самое. В результате девушка сорвалась и выпала из окна. Пунтус подтвердила слова Бакова о том, что он спал во время несчастного случая.

Смотрите также видео о том, как обезопасить детей от падения из окна:

Как сообщает Telegram-канал Baza, внук именитого режиссера в беседе с правоохранителями подтвердил первоначальную версию о том, что он крепко спал и не знает никаких подробностей падения его девушки из окна. О случившемся он узнал, когда Ксению Пунтус уже нашли в кустах под его домом, в дверь ему позвонил сотрудник полиции.

Ксения Пунтус Фото: Instagram

Отвечать на вопросы журналистов, ожидавших 19-летнего Андрея возле Следственного комитета России, парень отказался.

Напомним,11 января в центре Москвы из окна выпала российская модель Ксения Пунтус. 21-летней знаменитости сделали операцию. У модели диагностировали вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму.

Ранее мы также писали, что известную модель-трансгендера нашли повешенной.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.