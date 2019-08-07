Махинации на миллионы: почему российская певица Жасмин защищает мужа-беглеца

Артистка не верит в то, что муж виновен в денежных махинациях

"Жена преступника" - с таким заголовком российская певица Жасмин мирится уже два года. Ее мужа, молдавского бизнесмена Илана Шора должны были посадить за многомиллионные денежные махинации. Но днями он сделал такое, что уже и сама Жасмин боится не только за свою свободу, но и за жизнь.

История любви на миллион. С молдавским богачом Жасмин познакомилась на благотворительном концерте.

"Я сначала не поняла, что встретила мужчину своей мечты. Он сразу же решал все вопросы! Под конец вечера мы с ним обменялись телефонами, Иван сказал, чтобы я звонила, если нужна его помощь: "Звони, я все сделаю"", – вспоминает певица.

А Жасмин тогда нуждалась в помощи – несколько лет она прожила одна и поняла, что больше самостоятельной и независимой быть не хочет. Потому что с самой юности привыкла к другому – первый ее муж Вячеслав Семендуев был бизнесменом и старше ее на 17 лет. Именно ему она обязана за успешную карьеру. За 10 лет брака он вложил в певицу десятки миллионов долларов.

29 Июл 2019 в 12:50 PDT INSTAGRAM (@jasmin)

А в 2006-м году Жасмин шокировала признанием – певица открыто заявила, что ее избивает муж. Тогда женщину положили в больницу с сотрясением мозга, переломом стенки носа, ранами и гематомами. Оказалось, что он не в первый раз избил свою жену.

С громким скандалом пара развелась. На несколько лет артистка исчезла – ни новых песен, ни новых клипов. Ей был нужен новый спонсор. Такого она нашла 2011-м году.

"Мне нравятся неординарные мужчины. И мой избранник, конечно, должен быть богатым. Наша свадьба была роскошная! Было две сотни гостей. Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова, Никита Басков, Филипп Киркоров. Мне казалось, что это роскошная сказка будет продолжаться вечно", – рассказывает певица.

От Илана артистка родила двоих детей – дочку Маргариту и сына Мирона. Правда, жили они с мужем порознь. Он не мог оставить свой бизнес в Молдавии, а она не хотела переезжать из Рублевки. А теперь точно не придется, потому что бизнесмен убежал из Молдовы.

21 Июн 2019 в 12:09 PDT INSTAGRAM (@jasmin)

В 2017-м году мужа Жасмин арестовали за банковские махинации на 700 миллионов долларов. Тогда она всячески защищала: "Я ничего не понимаю. Она точно не виноват".

Но молдавский суд имел противоположное мнение - мужчину засудили до семи лет заключения. Все ждали, что Жасмин подаст на развод, но мужчина так и не сел в тюрьму.

8 Июн 2019 в 4:38 PDT INSTAGRAM (@jasmin)

Более того, он пошел на парламентские выборы, стал депутатом и получил депутатскую неприкосновенность. Потом исчез и по слухам, скрывается в Украине или Израиле. Власть Молдовы уже сделала обращение в эти страны с просьбой про экстрадицию. Жасмин традиционно преступные действия своего мужа не комментирует, как и не говорит, откуда у нее деньги.

Также мы ранее рассказывали о семейных трудностях, которые сейчас переживает еще одна российская певица Глюкоза.

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