Российский рокер Борис Гребенщиков попал в реанимацию

Сегодня, 13:51

Ситуация серьезная, потому что у музыканта возникли проблемы с сердцем после проведенного ранее шунтирования

Борис Гребенщиков. Фото: Собака.ru
Борис Гребенщиков. Фото: Собака.ru

Известный российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков попал в реанимацию. Что случилось с певцом неизвестно.

По некоторым данным, у Гребенщикова воспаление легких. По другим данным, у музыканта проблемы с сердцем.

-Вчера утром он попал в реанимацию. У него воспаление легких. Находится сейчас в сознании, – об этом рассказал режиссер Виктор Тихомиров.

Местные СМИ пишут, что ситуация серьезная, потому что у музыканта возникли проблемы с сердцем после проведенного ранее шунтирования.

Напомним, ранее Регина Тодоренко угодила в больницу. Девушка добавила, что попала в инфекционное отделение. "Организм сам выбирает, когда дать сбой. Следите, пожалуйста, за здоровьем, не перерабатывайте. Это плохо заканчивается", – написала она.

Тодоренко поблагодарила поклонников на поддержку. При этом она отметила, что во время болезни у нее есть время посмотреть телевизор. "Я болею. И знаете, это хорошо, потому что я могу посмотреть такую передачу. Это очень интересно. Всю жизнь мечтала", — сказала Тодоренко, а затем перевела камеру смартфона на экран, где транслировали боксерские бои.

Также сообщалось, что пятилетняя девочка умерла после того, как врач отказалась принять ее из-за опоздания на 10 минут

О том, как Как Борис Гребенщиков украл жену своих друзей, смотрите на видео ниже:
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Источник:

socportal

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