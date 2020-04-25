Российский журнал лишил Регину Тодоренко звания "Женщина года"

Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказываний по поводу домашнего насилия

Известная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко попала в грандиозный скандал. Девушка дала интервью на YouTube-канале PeopleTalk.TV, где обсуждая скандальный развод российской актрисы Агаты Муцениеце, обвинила ее в хайпе на разводе и в том, что она сама виновата, что ее избил муж Павел Прилучный.

В свою очередь глянцевый журнал Glamour посчитал необходимым пригласить Регину на свою площадку и еще раз обсудить тему насилия. "Glamour категорически не поддерживает позицию Регины Тодоренко, касающуюся домашнего насилия, которую она высказала в интервью другому изданию. Именно поэтому вчера мы посчитали необходимым пригласить Регину на нашу площадку и еще раз обсудить эту тему. Одним из важных итогов нашего интервью с Региной стали ее извинения в личном аккаунте за действительно оскорбительные для каждой женщины высказывания. И несмотря на шквал негативных комментариев и в наш адрес, мы считаем, что этот эфир – маленький, но важный шаг, заставляющий все больше людей задуматься о проблеме домашнего насилия и о том, как важно пытаться донести до наших соотечественников мысль о том, что ни одна женщина не виновата в том, что стала жертвой насилия", – говорится в официальном аккаунте издания в Instagram.

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После этого популярный российский женский глянцевый журнал Glamour незамедлительно и жестко отреагировал на скандал и лишил Регину Тодоренко титула "Женщины года".

"Регина Тодоренко больше не носит титул "Женщина года" Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо", — сказано в заявлении Glamour, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте.

Регина Тодоренко публично извинилась на своей Instagram-странице из-за некорректных формулировок касательно домашнего насилия. Телеведущая отметила, что она против домашнего насилия и какого-либо насилия в принципе, но возможно не готова говорить о том, что когда-то произошло и с ней. Регина также обратилась с просьбой написать ей, чем она может быть полезной для женщин в сложившейся ситуации.

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На заявления ведущей уже успела отреагировать певица Анна Седокова, отметив, что "никто не имеет право оправдывать жестокость в семье". А Маша Ефросинина в комментариях попросила Регину как публичного человека не осуждать, а призывать женщин не бояться противостоять насильникам, так как за это сейчас борется весь мир.

В то же время Тодоренко поддержала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая также является продюсером шоу "Орел и Решка", ведущей которого долгое время была Регина Тодоренко.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как себя развлекает Регина Тодоренко на карантине.

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