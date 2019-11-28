Российского актера не пропустили в Украину: подробности инцидента в "Борисполе"

Актер прибыл в Украину с целью принять участие в кастинге

Российский актер Николай Иванов Фото: instagram.com/nikolayivanooov

Сегодня, 28 ноября, стало известно, что еще одного российского актера не пропустили в Украину (в начале ноября в Украину не пропустили российскую актрису Марию Аброськину). Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь" 27 ноября. Информация об этом появилась на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" запретили гражданину Российской Федерации, который прибыл рейсом из Минска, пересекать украинскую границу. Имя актера не указывается, однако, как утверждает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, речь идет о Николае Иванове. К слову, артист вчера находился в аэропорту, откуда публиковал Instastories.

instagram.com/nikolayivanooov

Сам россиянин в ходе разговора с пограничниками рассказал, что въезжал на территорию АР Крым в 2018 году через закрытые пункты пропуска. Известно также, что гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов.

Сообщается, что сотрудники Госпогранслужбы не только отказали гражданину РФ в пересечении границы, но и запретили ему въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

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