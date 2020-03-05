Российскому певцу запретили въезд в Украину

Сергей Куприк гастролировал в Донецке и Луганске

Сергей Куприк Фото: Instagram

Известного российского певца и экс-солиста группы "Лесоповал" Сергея Куприка не пустили в Украину. Он, как и скандальная российская группа "Воровайки", выступал на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, российскому исполнителю из-за посещения временно оккупированных территорий запретили въезд в Украину на три года. Сергей в феврале 2020 года гастролировал в Донецке и Луганске, а после концерта в Риге снова возвращался в Украину. Он на своей странице в Instagram публиковал фотографии и видео со своих концертов в Донецке и Луганске.

"Конечно же, попал он туда в незаконный способ – через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке украинско-российской границы. Таким же образом он и покинул оккупированную территорию", – сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, 21 октября СБУ запретила въезд в страну Наташе Королевой на пять лет. Сама певица достаточно бурно отреагировала на запрет и пообещала бороться за право въезда в Украину.

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