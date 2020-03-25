Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Российскую актрису госпитализировали с диагнозом коронавирус

Жанна Болотова могла заразиться от знакомого

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:42

78-летняя российская актриса Жанна Болотова была доставлена в специализированную клинику Москвы. У актрисы диагностировали коронавирус. Отметим, что на данный момент в больнице находится певец Лев Лещенко со своей супругой и ждет результатов тестов.

Читайте также:
В Букингемском дворце подтвердили коронавирус у принца Чарльза: от кого мог заразиться монарх

О госпитализации Жанны Болотовой стало известно из сообщения Телеграм-канала Mash. На данный момент актриса находится под наблюдением врачей в Коммунарской больнице, где оборудованы боксы для инфекционных больных. Болотова могла заразиться коронавирусом от знакомого, который недавно прилетел из Германии.

Актриса Жанна Болотова
Актриса Жанна Болотова
Фото: YouTube

Жанну Болотову называли одной из главных красоток советского кино. Она снималась в таких фильмах, как: "Дом, в котором я живу", "Любить человека" и других.

Что говорят о коронавирусе астрологи, смотрите в сюжете:

Напомним, что на неделе была госпитализирована американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. Знаменитость больна коронавирусом и находилась в самоизоляции, но ее состояние ухудшилось.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Звезда на карантине: Оля Цибульская разрисовывает стены в квартире Хайди Клум опубликовала результаты теста на коронавирус Итальянская актриса умерла от коронавируса
шоу-бизнес карантин актриса коронавирус пандемия
Реклама

Новости партнеров

Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою
Українська арбітр вражає схожістю з голлівудською актрисою
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Как сложилась судьба первых красавцев СССР
Как сложилась судьба первых красавцев СССР

Популярные статьи

Сегодня, 16:20Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Сегодня, 15:13Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 11:54Шоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

Сегодня, 09:19Fun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

Вчера, 16:48Fun

Как люди "сходят с ума" во время карантина и самоизоляции дома: прикольные видео

Вчера, 16:40Events

Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Вчера, 13:19Wellness

Как правильно качать пресс, чтобы не травмироваться

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном

23 мартаШоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

23 мартаИнтервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

23 мартаШоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

23 мартаEvents

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

23 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

23 мартаWellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

23 мартаFun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

23 мартаFun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

Новости партнеров

Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Зірка
Зірка "Величного століття" Бурак Озчивит помітно постарів
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть