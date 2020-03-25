Российскую актрису госпитализировали с диагнозом коронавирус

Жанна Болотова могла заразиться от знакомого

78-летняя российская актриса Жанна Болотова была доставлена в специализированную клинику Москвы. У актрисы диагностировали коронавирус. Отметим, что на данный момент в больнице находится певец Лев Лещенко со своей супругой и ждет результатов тестов.

О госпитализации Жанны Болотовой стало известно из сообщения Телеграм-канала Mash. На данный момент актриса находится под наблюдением врачей в Коммунарской больнице, где оборудованы боксы для инфекционных больных. Болотова могла заразиться коронавирусом от знакомого, который недавно прилетел из Германии.

Актриса Жанна Болотова Фото: YouTube

Жанну Болотову называли одной из главных красоток советского кино. Она снималась в таких фильмах, как: "Дом, в котором я живу", "Любить человека" и других.

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Напомним, что на неделе была госпитализирована американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно. Знаменитость больна коронавирусом и находилась в самоизоляции, но ее состояние ухудшилось.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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