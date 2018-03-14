Роуз Лесли выгнала Кита Харингтона из дома из-за "Игры престолов"

Сегодня, 10:44

Чтобы избежать спойлеров, актриса отправила бойфренда в кафе

Роуз Лесли. Фото: Instagram
Роуз Лесли. Фото: Instagram

31-летняя Роуз Лесли призналась в интервью, что выставила за дверь жениха, Кита Харингтона, чтобы он не рассказывал ей сюжет восьмого сезона "Игры престолов".

Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках сериала. 

Роуз  - поклонница "Игры престолов" и с нетерпением ждет продолжения сериала. Актриса стала гостьей эфира программы Сета Майерса, которому рассказала, что была вынуждена прогнать Кита из дома в соседнюю кофейню, когда ему прислали сценарий новых эпизодов. "Если он замирает, это значит, что кто-то умер", – сказала Роуз.

В 2014 году съемки для Лесли прекратились, так как ее героиня погибла.

Напомним, поклонников сериала "Игра престолов" ждет неожиданный сюжетный поворот, а точнее, беременность одной из главных героинь, которая может оказать огромное влияние на всю историю Вестероса.

А Питер Динклейдж, хорошо известный зрителям по роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", считает, что проект заканчивается очень вовремя.
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