Роуз Лесли выгнала Кита Харингтона из дома из-за "Игры престолов"

31-летняя Роуз Лесли призналась в интервью, что выставила за дверь жениха, Кита Харингтона, чтобы он не рассказывал ей сюжет восьмого сезона "Игры престолов".

Британские актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемках сериала.

Роуз - поклонница "Игры престолов" и с нетерпением ждет продолжения сериала. Актриса стала гостьей эфира программы Сета Майерса, которому рассказала, что была вынуждена прогнать Кита из дома в соседнюю кофейню, когда ему прислали сценарий новых эпизодов. "Если он замирает, это значит, что кто-то умер", – сказала Роуз.

В 2014 году съемки для Лесли прекратились, так как ее героиня погибла.

Напомним, поклонников сериала "Игра престолов" ждет неожиданный сюжетный поворот, а точнее, беременность одной из главных героинь, которая может оказать огромное влияние на всю историю Вестероса.

А Питер Динклейдж, хорошо известный зрителям по роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов", считает, что проект заканчивается очень вовремя.