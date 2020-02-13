Роуз МакГоуэн после Оскара-2020 обвинила Натали Портман в лицемерии: ответ актрисы

Роуз МакГоуэн обвинила актрису в лицемерии

Роуз МакГоуэн и Натали Портман Фото: Getty Images

10 февраля состоялась 92-я церемония награждения премии "Оскар", на красной дорожке которой собрались все мировые звезды. Резонансным в этом году стало появление известной актрисы Натали Портман. Голливудская актриса надела черно-золотистое платье с атласной накидкой от модного дома Dior. На первый взгляд, ничего необычного! Но если присмотреться к узору на тесьме накидки, то можно увидеть вышитые золотыми нитками имена женщин-режиссеров, которые в этом году не были номинированы. Таким образом Натали Портман намекнула на гендерную дискриминацию в Голливуде.

Натали Портман в скандальном наряде от Dior Фото: Getty Images

Такой жест со стороны знаменитости не оценила ее коллега – американская актриса Роуз МакГоуэн. Более того, она на своей странице в Facebook опубликовала гневный пост, в котором обвинила Портман в лицемерии. По ее мнению, это был просто дешевый трюк.

"Это смело? Совсем нет. Просто актриса, которая играет роль человека, которому не безразлично. Я считаю действие Портман глубоко оскорбительным для тех, кто делает настоящее дело. Это отвратительно. Натали, за свою долгую карьеру вы работали с двумя женщинами-режиссерами, одна из которых – вы. У вас есть продюсерская компания, которая наняла ровно одну женщину-режиссера – вас. Да, Натали. Проблема в вас. Фальшивая поддержка других женщин – вот в чем проблема. прекратите притворяться, что вы защищаете кого-то. Вы защищаете себя. Пока вы и ваши коллеги не станете настоящими, сделайте нам всем одолжение и повесьте свою накидку обратно. Она плохо на вас сидит", – написала Роуз.

Роуз МакГоуэн Фото: Getty Images

Сама Натали Портман не медлила с ответом и прокомментировала изданию E! News обвинения коллеги: "Я согласна с мисс МакГоуэн в том, что не совсем точно называть меня "смелой" за предмет одежды с женскими именами. Я больше ассоциирую определение "смелый" с женщинами, которые свидетельствуют сейчас против Харви Вайнштейна. Это правда: я сделала очень мало фильмов совместно с женщинами. Таким фильмам трудно добраться до кинофестивалей и выйти в прокат, потому что на каждом этапе есть свои "контролеры". Хочу отметить, что я старалась и продолжу пытаться. И хотя у меня ничего не получилось, я надеюсь, что мы вступаем в новую эру".

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