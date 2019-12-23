Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Рождественская история": чем Тина Кароль удивляла зрителей

Артистка предстала в ярких праздничных образах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:13
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: пресс-служба

22 декабря в столичном Дворце спорта состоялось открытие масштабного 3-дневного шоу "Рождественская история с Тиной Кароль".

На гала-шоу популярные украинские артисты подготовили много музыкальных сюрпризов. Сама Тина Кароль удивляла зрителей не только силой голоса, но и невероятными нарядами, которые менялись практически в каждом номере.

Солистка The Hardkiss Юлия Санина спела вместе с Тиной Кароль:

Среди образов певицы стоит отметить уникальное светящееся платье с LED подсветкой. Его команда дизайнеров больше двух месяцев изготавливала специально для "Рождественской истории". Основой для платья стал объемный каркас с сотнями лампочек. Они во время выступления подсвечивали разными цветами белоснежный корсет костюма, который напоминал снежинку. Над его созданием работала известный украинский дизайнер Виктория Гресь, на счету которой наряды для первых леди Украины и Джанет Джексон.

В этом платье певица вместе с детским хором спела песню "Україна – це ти", что стало одним из самых трепетных моментов концерта. Зрители подпевали Тине Кароль и зажгли тысячи фонариков в зале Дворца спорта.

Читайте также:
Тина Кароль о сложном периоде в жизни: "Падений нет. Запомните это"

Изумила Тина Кароль также веселым костюмом большого имбирного пряника. В нем певица вышла на сцену во время выступления DZIDZIO и станцевала вместе с детским балетом. А после песни такой же костюм пришлось надеть и самому DZIDZIO.

На концерте выступили популярные украинские звезды – MONATIK, DZIDZIO, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Олег Скрипка и ВВ, KHAYAT и Женский Квартал. Они исполнили на сцене древние украинские колядки в современной аранжировке, а также любимые всеми зрителями хиты.

Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
Рождественская история с Тиной Кароль
Фото: пресс-служба
1/12

Уже сегодня, 23 декабря, зрителей ждет второй день гала-концертов "Рождественская история с Тиной Кароль", в котором также примут участие "Время и Стекло", Michelle Andrade, KAZKA и The Hardkiss. Так, Надя Дорофеева и Позитив из группы "Время и Стекло" в костюмах Санты и Снегурочки поднимутся в воздух на больших неоновых санях, а Michelle Andrade станет на коньки и исполнит номер вместе с маленькими фигуристами.

На теплом семейной шоу, кроме ярких выступлений звезд, зрителей ждут атмосферные декорации – сцена в виде большого подарка, ледовый каток, 3-метровая 3D-елка и светящаяся елочная игрушка. А ведущими масштабного концерта вместе с Тиной Кароль будет маленький мальчик – Евгений Лебедин, который ранее сыграл роль сына артистки в первом мюзикле "Рождественская история".

Гала-концерт "Різдвяна історія з Тіною Кароль" состоится еще 23 и 24 декабря во Дворце спорта.

Напомним, совсем недавно Тина Кароль представила эксклюзивный парфюм.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Телеканал «Украина» приоткрыл кулисы новогоднего шоу «Привет, 20-е!» "Может, "Олимпийский": Оля Полякова поделилась планами на 2020 год На вершине славы: самые громкие достижения украинских звезд в 2019 году
Тина Кароль концерт
Реклама

Новости партнеров

Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности
Катя Осадча виклала фото з чоловіком:
Катя Осадча виклала фото з чоловіком: "Так виглядає кохання"
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:34Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Сегодня, 15:01Шоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

Вчера, 19:50Events

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

Вчера, 17:04Психология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 16:21Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 15:08Fun

Ханука 2019: дата, история и традиции праздника

Вчера, 08:29Events

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 07:54Events

День зимнего солнцестояния 2019: дата самого короткого дня

Вчера, 07:54Fun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряПсихология

Четыре плохих привычки, которые делают людей глупее

21 декабряШоу-бизнес

alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

21 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

21 декабряFun

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

21 декабряШоу-бизнес

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

21 декабряПсихология

День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Тюль для гостиной: как выбрать и ухаживать (24 фото)
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
10 советских актрис с «западной» внешностью
10 советских актрис с «западной» внешностью
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной