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Рози Хантингтон-Уайтли показала первое совместное фото со Стэтхемом и их сыном

Модель разместила несколько семейных снимков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Рози Хантингтон-Уайтли показала первое совместное фото со Стэтхемом и их сыном

31-летняя супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли разместила на своей странице в Instagram серию трогательных черно-белых фото, на которых она позирует со своим супругом, 51-летним Джейсоном Стэтхэмом и их годовалым сыном Джеком Оскаром Стэтхэмом.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Фото: instagram.com/rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Фото: instagram.com/rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Фото: instagram.com/rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Фото: instagram.com/rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Фото: instagram.com/rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Фото: instagram.com/rosiehw
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Фото: instagram.com/rosiehw
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Ранее Рози Хантингтон-Уайтли, которая уже несколько лет сотрудничает с Marks&Spencer, в прошлом году начала работать над собственной линией белья для бренда. Ее новая коллекция будет называться Rosie for Autograph. Для того, чтобы привлечь внимание к выходу линии белья Рози решила сняться в рекламной кампании сама. Снимки из откровенной фотосессии появились у нее на странице в Instagram.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала глубокое декольте в белоснежном костюмеДля мероприятия Рози выбрала белоснежный наряд от Gabriela Hearst. Оригинальный блейзер оголил плечи модели и подчеркнул ее красивое декольте. Свой белоснежный ансамбль Хантингтон-Уайтли дополнила босоножками такого в тон наряду.


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фотосессия Рози Хантингтон-Уайтли Джейсон Стэтхем
Источник: "Сегодня"
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