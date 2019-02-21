Рози Хантингтон-Уайтли в нижнем белье снялась в откровенной фотосессии

Модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в рекламе нижнего белья собственного бренда

Рози Хантингтон-Уайтли в нижнем белье Фото: instagram.com/rosiehw

31-летняя супермодель Рози Хантингтон-Уайтли впечатлила подписчиков идеальной фигурой. Возлюбленная Джейсона Стейтема снялась в рекламе нижнего белья собственного бренда.

Пикантные фото Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала на своей странице в Instagram и анонсировала новую коллекцию Rosie Lingerie, которая появится летом 2019 года.

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Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе нижнего белья Фото: instagram.com/rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе нижнего белья Фото: instagram.com/rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе нижнего белья Фото: instagram.com/rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе нижнего белья Фото: instagram.com/rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе нижнего белья Фото: instagram.com/rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе нижнего белья Фото: instagram.com/rosiehw Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе нижнего белья Фото: instagram.com/rosiehw 1/7

В комментариях подписчики оставили множество комплиментов в адрес Рози и ее новой коллекции: "Горячая мама", "Какая красивая", "Спасибо за эту идеальную коллекцию", "Мне срочно нужна еще одна работа, чтобы купить все это", "Ты – икона".

Напомним, plus-size модель Эшли Грэм показала аппетитные формы в экстремальном мини.

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